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Milei asegura que "hay avances" sobre el tema de las Islas Malvinas

Milei asegura que "hay avances" sobre el tema de las Islas Malvinas

Sputnik Mundo

El presidente de Argentina, Javier Milei, adelantó que ya hay más gestiones diplomáticas sobre el tema de las Islas Malvinas. Esto se expresó en una reunión... 02.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-02T08:40+0000

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Durante el encuentro, el canciller Pablo Quirno presentó un informe de los avances diplomáticos impulsados por la Cancillería en defensa de la soberanía argentina sobre estas islas. El mandatario sudamericano planteó considerar previamente como "muy importantes" las declaraciones de Trump, quien dejó abierta una posibilidad de revisar la postura de Washington respecto a la soberanía de las Malvinas.Milei calificó la disputa territorial como "la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos". En ese mismo contexto, el consejero presidencial Santiago Caputo afirmó que sería positivo que EEUU revisara su posición y sostuvo que Argentina es el futuro frente a Reino Unido.El debate sobre Malvinas se produjo mientras el Gobierno argentino mantiene una agenda política y diplomática intensa. Asimismo, Milei adelantó que la reunión de gabinete sería un poco más breve que la anterior, aunque finalmente se extendió durante aproximadamente dos horas.Al encuentro asistieron los ministros de Salud, Mario Lugones; Seguridad, Alejandra Monteoliva; Defensa, Carlos Presti; y Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. También participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y funcionarios como Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich.La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, volvió a ausentarse debido a una licencia médica, mientras que el titular de Economía, Luis Caputo, no participó porque se encontraba en una gira oficial por Estados Unidos. Santiago Caputo, asesor presidencial, sí acudió esta vez a la reunión.Milei tiene previsto abordar públicamente el tema de las Malvinas durante una cadena nacional anunciada para el 3 de septiembre. Por ahora, el Gobierno no ha precisado cuáles serán los detalles de los avances diplomáticos que el mandatario presentará durante su mensaje.

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