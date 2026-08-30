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Reportan que Washington buscaría usar el tema de las Malvinas para presionar a Reino Unido
Reportan que Washington buscaría usar el tema de las Malvinas para presionar a Reino Unido
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De acuerdo con la prensa británica, este posible cambio de la histórica postura diplomática de EEUU sobre las islas reclamadas por Argentina forma parte de una... 30.08.2026, Sputnik Mundo
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Al ser consultados sobre la posibilidad de modificar la postura de Estados Unidos respecto al archipiélago, que ha consistido en mantenerse neutral, pero reconociendo la autoridad británica sobre Malvinas, funcionarios del Gobierno de Trump declararon bajo condición de anonimato que el diálogo se mantiene abierto y que "ninguna opción está descartada para incentivar el reparto de gastos" que exige la Casa Blanca.El pasado mes de abril ya se había reportado que el Pentágono consideraba esta opción, basándose en un correo electrónico. Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, minimizó en aquel momento la revelación asegurando que era "simplemente un mail con algunas ideas".
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Reportan que Washington buscaría usar el tema de las Malvinas para presionar a Reino Unido

04:09 GMT 30.08.2026
© Sputnik / Samuel Cortés HamdanManifiesto político en las calles de Buenos Aires sobre la disputa territorial con el Reino Unido
Manifiesto político en las calles de Buenos Aires sobre la disputa territorial con el Reino Unido - Sputnik Mundo, 1920, 30.08.2026
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De acuerdo con la prensa británica, este posible cambio de la histórica postura diplomática de EEUU sobre las islas reclamadas por Argentina forma parte de una estrategia de presión de la Administración del presidente Donald Trump para que Downing Street eleve sus aportes en materia de defensa a la OTAN al 5% de su Producto Interno Bruto (PIB).
Al ser consultados sobre la posibilidad de modificar la postura de Estados Unidos respecto al archipiélago, que ha consistido en mantenerse neutral, pero reconociendo la autoridad británica sobre Malvinas, funcionarios del Gobierno de Trump declararon bajo condición de anonimato que el diálogo se mantiene abierto y que "ninguna opción está descartada para incentivar el reparto de gastos" que exige la Casa Blanca.
Monumento en memoria de los combatientes en la guerra de las Malvinas. - Sputnik Mundo, 1920, 22.08.2026
América Latina
Encargada de defender la soberanía de las Malvinas incurrió en un "conflicto de intereses muy marcado", dice experto
22 de agosto, 03:24 GMT
El pasado mes de abril ya se había reportado que el Pentágono consideraba esta opción, basándose en un correo electrónico. Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, minimizó en aquel momento la revelación asegurando que era "simplemente un mail con algunas ideas".
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