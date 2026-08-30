https://noticiaslatam.lat/20260830/reportan-que-washington-buscaria-usar-el-tema-de-las-malvinas-para-presionar-a-reino-unido-1174862098.html

Reportan que Washington buscaría usar el tema de las Malvinas para presionar a Reino Unido

Reportan que Washington buscaría usar el tema de las Malvinas para presionar a Reino Unido

Sputnik Mundo

De acuerdo con la prensa británica, este posible cambio de la histórica postura diplomática de EEUU sobre las islas reclamadas por Argentina forma parte de una... 30.08.2026, Sputnik Mundo

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Al ser consultados sobre la posibilidad de modificar la postura de Estados Unidos respecto al archipiélago, que ha consistido en mantenerse neutral, pero reconociendo la autoridad británica sobre Malvinas, funcionarios del Gobierno de Trump declararon bajo condición de anonimato que el diálogo se mantiene abierto y que "ninguna opción está descartada para incentivar el reparto de gastos" que exige la Casa Blanca.El pasado mes de abril ya se había reportado que el Pentágono consideraba esta opción, basándose en un correo electrónico. Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, minimizó en aquel momento la revelación asegurando que era "simplemente un mail con algunas ideas".

https://noticiaslatam.lat/20260822/encargada-de-defender-la-soberania-de-las-malvinas-incurrio-en-un-conflicto-de-intereses-muy-1174763774.html

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