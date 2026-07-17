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"Siempre serán argentinas": bandera de Malvinas en el Mundial enfrenta a Buenos Aires con Londres

"Siempre serán argentinas": bandera de Malvinas en el Mundial enfrenta a Buenos Aires con Londres

Sputnik Mundo

Tres jugadores de la selección argentina desplegaron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" tras vencer a Inglaterra en la semifinal del... 17.07.2026, Sputnik Mundo

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La bandera blanca con letras negras desplegada por las figuras del seleccionado argentino de fútbol sobre el césped de campo de juego tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra 2:1 en la semifinal del Mundial 2026 se convirtió en uno de los gestos más políticos del torneo: la inscripción "Las Malvinas son argentinas" encendió una nueva tensión diplomática entre Buenos Aires y Londres.El episodio tuvo una paradoja de fondo. El Gobierno de Javier Milei había avalado la prohibición de la FIFA que impedía el ingreso de cualquier referencia a las Malvinas al estadio, confirmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Los jugadores ignoraron esa restricción una vez consumado el triunfo, con el técnico Lionel Scaloni que horas antes había pedido no mezclar fútbol y política."No podíamos fallarle al pueblo argentino", explicó Lisandro Martínez, defensor que juega en el Manchester United, después del partido. "Para nosotros no era un partido más, era un partido especial, tratamos de jugarlo de esa manera", sumó Lautaro Martínez, autor del segundo gol.El encuentro estuvo plagado de tensión y agresiones mutuas, tanto durante como después del partido. Imágenes captadas con teléfonos de espectadores muestran empujones y hasta una agresión directa del inglés Jude Bellingham, una de las figuras del equipo inglés, sobre jugadores argentinos.La FIFA analiza el caso en el marco del artículo 17 de su Código Disciplinario, que prohíbe mensajes de naturaleza política en competencias oficiales. El antecedente más directo es el de los jugadores suizos Xhaka y Shaqiri, que recibieron multas económicas de 10.000 francos suizos (más de 12.300 dólares) por un gesto político en el Mundial 2018, sin suspensiones de ningún tipo.El presidente argentino, Javier Milei, minimizó el riesgo: "En el peor de los casos, Argentina recibirá una sanción de 30.000 dólares", dijo. Pero calificó también el gesto como "patrioterismo barato". La declaración contrastó con la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien publicó en X: "Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina!".La tensión tuvo como telón de fondo otro episodio que la Cancillería había mantenido en reserva. El canciller Pablo Quirno presentó el lunes 13 una protesta formal por la incursión del buque HMS Medway en aguas bajo jurisdicción argentina, pero no la hizo pública hasta después del partido. "En la diplomacia, el trabajo no se grita como en los goles", escribió Quirno en sus redes.La prensa británica reaccionó con dureza. Distintos diarios se expresaron con términos como "arrogancia argentina". La disputa sobre las islas Malvinas, que en Argentina constituye una política de Estado respaldada por la Constitución desde el retorno de la democracia en 1983, cobra nueva visibilidad en vísperas de la final que Argentina disputará el 19 de julio ante España en Nueva Jersey.Mucho más que fútbol"La cuestión Malvinas iba a estar presente porque está en la memoria histórica del pueblo argentino. Era un partido que ya de por sí es político, más allá de los pedidos de la FIFA de no politizarlo", dijo a Sputnik Sebastián Schulz, sociólogo y analista internacional.El experto señaló que la reacción británica revela una contradicción. "La incapacidad de la FIFA de hacer cumplir esa restricción es lo que pone sobre la mesa el gobierno británico", sostuvo, y advirtió que "hinchas ingleses portaban banderas con el nombre Falklands, lo que es tremendamente provocador porque no está reconocido por ningún país del mundo".Consultado por Sputnik, Ezequiel Magnani, analista internacional especializado en el Atlántico Sur, fue directo. "Esto está vinculado al comportamiento imperial y colonial del Reino Unido, que siempre quiere bloquear cualquier intento de incomodar su posición como ocupante de las islas Malvinas. No me sorprende su respuesta", sostuvo.Para Magnani, el gesto fue políticamente inevitable. "El mensaje de los jugadores es claramente político: Argentina no puede omitir la ocupación de las islas, y menos en un evento visto por todo el mundo", consideró. Además, precisó que la respuesta de Londres "va en sintonía con el posicionamiento histórico del Reino Unido".La legitimidad del reclamo ante el mundoPara Magnani, la llamada "cuestión Malvinas" atraviesa "toda la identidad nacional y por eso el reclamo más sensible que tiene el país, y quizás el tema más relevante de la política exterior argentina". En ese marco, calificó de "fundamental" que "el reclamo se mantenga vigente y que el seleccionado también lo ponga en agenda para reivindicar su relevancia".El investigador subrayó que el reclamo tiene respaldo mayoritario. "No hay naciones que oficialmente reconozcan una especie de soberanía británica sobre las islas", remarcó. "En un momento de transición hacia un mundo multipolar, los países del sur global ganan protagonismo y eso pone en tensión el reclamo de Gran Bretaña", añadió Magnani.Schulz coincidió y sumó una lectura jurídica. "El reclamo de Argentina es legítimo: las Naciones Unidas lo contemplan al reconocer el diferendo de soberanía, por eso, y más allá de los apoyos de distintos países, llama la atención que se censure la expresión sobre el territorio nacional", precisó.El sociólogo cerró con una lectura sobre la dimensión histórica del gesto. "Ratifica que la cuestión Malvinas no es una cuestión coyuntural de un gobierno, sino que está anclada en la memoria histórica de un pueblo, y que Argentina está dispuesta a profundizar la reclamación de soberanía en cualquier instancia internacional", remarcó.

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