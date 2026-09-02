https://noticiaslatam.lat/20260902/de-los-escombros-a-un-hogar-este-es-el-albergue-de-alta-tecnologia-para-mascotas-afectadas-por-1174895897.html

De los escombros a un hogar: este es el albergue de alta tecnología para mascotas afectadas por sismos en Venezuela

De los escombros a un hogar: este es el albergue de alta tecnología para mascotas afectadas por sismos en Venezuela

Sputnik Mundo

En medio de la tragedia que dejó el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, una nueva esperanza existe para cientos de animales de... 02.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-02T00:00+0000

2026-09-02T00:00+0000

2026-09-02T00:00+0000

américa latina

venezuela

📰 terremoto en venezuela (2026)

💬 opinión y análisis

delcy rodríguez

sociedad

protección animal

mascotas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/01/1174895741_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f1d03d95be2a81c9e3223a5c47104269.jpg

La presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, inauguró recientemente un albergue de la Misión Nevado en Boleíta, municipio Sucre del estado Miranda (norte), destinado a brindar refugio, atención médica y una segunda oportunidad."Las historias son muy conmovedoras", expresó Rodríguez durante el evento. La mandataria destacó que la Misión Nevado logró rescatar a 1.634 animales —entre perros, gatos y aves— en las zonas más afectadas.El nuevo centro, que funcionará de manera permanente, cuenta con instalaciones de primer nivel que incluyen un área quirúrgica de alta complejidad, una incubadora de última generación y un laboratorio clínico equipado con inteligencia artificial para ofrecer diagnósticos de precisión. Además, dispone de una gatera especializada, cocina institucional para dietas específicas y áreas recreativas diseñadas para la recuperación emocional de los animales. Entre los servicios que ofrece se encuentran cirugía completa, odontología, adiestramiento y peluquería, y funcionará simultáneamente como núcleo operativo de rescate."Yo llamo a la solidaridad, a hogares amorosos que quieran adoptar una mascota de los rescatados en La Guaira", expresó Rodríguez.El marco legal para los animalesLa diputada a la Asamblea Nacional y activista por los derechos de los animales, Andreina Avellaneda, quien ha seguido de cerca la situación de las mascotas rescatadas, destacó la importancia de este sitio como una respuesta inmediata a la emergencia, pero también subrayó la necesidad de fortalecer el marco legal que protege a los animales de compañía.La diputada informó que en la Asamblea Nacional se encuentra pendiente de aprobación, en segunda discusión, el proyecto de ley para el trato digno de los animales de compañía. "Por cuestiones de situaciones que han sucedido en el país, esto se ha dilatado un poco, pero considero que es un punto superimportante retomar y, de una vez, adicionar esa ley", afirmó. Avellaneda enfatizó que "si algo nos enseñó esta catástrofe es que el amor de los animales hacia los seres humanos es incondicional", y destacó que los perros y gatos "salvan vidas diariamente con el amor y el afecto que le dan a adultos mayores, a niños, a personas con condiciones que ameritan esa compañía".Avellaneda, quien ha sido precursora de iniciativas para elevar la condición de los animales a sujetos especiales de derecho, insistió en que los defensores de los animales también necesitan protección legal ante el marco actual.El albergue de la Misión Nevado en Boleíta se suma a otros centros habilitados en suelo venezolano para la atención de las mascotas afectadas por los sismos.A pesar de los devastadores efectos de los terremotos, Caracas demuestra su capacidad de resiliencia con la creación de este espacio que cuenta con voluntariado, médicos veterinarios y el poder popular, quienes han trabajado incansablemente para garantizar atención integral, vacunación y protección a las mascotas.

https://noticiaslatam.lat/20260716/un-gran-desafio-tras-los-sismos-como-se-debe-aplicar-la-estrategia-para-reconstruir-las-viviendas-1174304287.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

venezuela, 📰 terremoto en venezuela (2026), 💬 opinión y análisis, delcy rodríguez, sociedad, protección animal, mascotas