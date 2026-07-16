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Un gran desafío tras los sismos: ¿cómo se debe aplicar la estrategia para reconstruir las viviendas afectadas?

Un gran desafío tras los sismos: ¿cómo se debe aplicar la estrategia para reconstruir las viviendas afectadas?

Sputnik Mundo

Los terremotos del 24 de junio dejaron un programa de reconstrucción con un costo estimado entre 6.700 y 37.000 millones de dólares. La presidenta encargada... 16.07.2026, Sputnik Mundo

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La ausencia de líneas hipotecarias y la restringida oferta de la banca tradicional llevaron al sector bursátil a proponer nuevas vías de financiamiento. El presidente de la Bolsa de Valores Descentralizada, Carlos Mosquera, concedió una entrevista exclusiva para Sputnik, donde ahondó en los desafíos de la reconstrucción y las estrategias del sector financiero del país sudamericano para captar capital privado, con el fin de ejecutar las obras en las regiones afectadas.¿En qué consiste el plan?Durante la plenaria del Consejo Nacional de Economía, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, priorizó los sectores inmobiliarios y de la construcción como los ejes centrales para la recuperación, especialmente en el estado La Guaira (norte), una de las regiones más golpeadas por los temblores. Entre las medidas más relevantes, se anunció la activación de una cartera crediticia especial para la pequeña y mediana industria afectada, con tasas preferenciales del 12% anual y 180 días de gracia. Pero el anuncio que podría marcar un antes y un después en el mercado residencial es la cartera hipotecaria, que contempla subsidios de hasta el 80% para la adquisición o reparación de viviendas destinadas a las familias damnificadas.El Gobierno también se comprometió a acelerar el proceso legislativo de las leyes en materia inmobiliaria e inquilinato que ya se discutían en la Asamblea Nacional antes de los sismos, con el objetivo de poner a disposición del mercado más viviendas para compra-venta y arrendamiento. Asimismo, el vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega, aseguró que la capacidad productiva de la nación sudamericana "ha demostrado una resiliencia superior a la prevista". Ratificó la intención del Ejecutivo de mantener el objetivo de reestructuración de la deuda, ello de forma paralela a la atención de la emergencia.El sector privado, representado por Fedecámaras y otros gremios, propuso la creación de un Comité de Seguimiento Mixto para garantizar que el sector público y el privado actúen bajo un mismo plan estructural, además de fortalecer las cadenas de valor en sectores como la construcción, el cemento, los textiles y la confección para acelerar el suministro y la reinserción laboral de los damnificados. Sin embargo, el gran desafío sigue siendo el financiamiento.Una realidad de dos velocidadesPara Carlos Mosquera, presidente de la Bolsa de Valores Descentralizada de Venezuela, el panorama actual del sector inmobiliario refleja una marcada dualidad. "Por un lado, vemos un repunte muy interesante principalmente en el mercado secundario de alquileres comerciales, oficinas y zonas urbanas de Caracas, donde los precios de cierre se han venido sincerando en comparación con años anteriores. Sin embargo, el gran techo del sector sigue siendo el mismo: la ausencia casi absoluta de créditos hipotecarios", expuso para Sputnik.Esta falta de financiamiento, advirtió, mantiene desmontado el mercado residencial y aleja a la clase media de la posibilidad de acceder a una vivienda propia. "Para reactivar el sector de manera masiva, que es lo que buscamos, y llegar a la clase media, es urgente activar mecanismos alternos de financiamiento. No podemos depender únicamente de la banca tradicional: necesitamos democratizar el acceso al capital a través del mercado de valores y de la descentralización financiera".En el marco del proceso de reconstrucción, la Asamblea Nacional ha impulsado una reforma de la Ley sobre estafas inmobiliarias, una iniciativa que Mosquera vislumbró positivamente, pero con matices. Sin embargo, el presidente de la Bolsa de Valores Descentralizada enfatizó la necesidad de encontrar un equilibrio que proteja tanto al promotor como a la población."Hay que dar seguridad al promotor para que vuelva a invertir, pero garantizando la confianza y protección de las familias contratadas. En este sentido, no estoy de acuerdo con la propuesta de resolución en el Tratado de Contratos. Así como un retraso técnico en la obra no debe interpretarse automáticamente como estafa, un atraso en los pagos del comprador (...) tampoco puede castigarse con una pérdida automática de su inversión y de su vivienda".Mosquera estimó importante tener una vía jurídica para dichos conflictos: "Para equilibrar la balanza, la vía jurídicamente sana debería ser la aplicación de intereses moratorios para ambas partes, en caso de incumplimiento. Y, en última instancia, el reclamo judicial rápido que evalúe correctivamente el caso. Apoyamos la adecuación de las leyes a la realidad del país mediante mecanismos financieros modernos, y no punitivos, que reactiven de manera segura el motor de la construcción en Venezuela".Tres pilares para incentivar el sector inmobiliarioAl ser cuestionado sobre cuáles serían sus recomendaciones para incentivar el sector y beneficiar a las miles de familias que han quedado sin vivienda, Mosquera propuso tres pilares fundamentales.El primero es democratizar el financiamiento a través del mercado de valores. "Si la banca tradicional hoy no tiene la capacidad de ofrecer créditos a la clase media, la Bolsa de Valores Descentralizada y el Mercado de Capital Nacional pueden diseñar vehículos financieros innovadores, como titularizaciones de proyectos, fondos de inversión inmobiliaria y, sobre todo, [el uso de tókens], para poder captar recursos y financiar la construcción".El tercer pilar, y quizá el más importante para Mosquera, es aplicar herramientas de vanguardia. "La incorporación de la tecnología blockchain en la arquitectura financiera y registro nacional nos permitiría dar transparencia absoluta a los contratos, abaratar los costos de transacción y garantizar la seguridad jurídica que tanto inversionistas como familias necesitan para volver a creer en el sector. El camino no es la confrontación, sino la articulación inteligente entre las políticas públicas y la innovación financiera del sector privado", concluyó.

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