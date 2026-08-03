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Una relación que está cambiando: México se convierte en un país con más mascotas y menos niños

Una relación que está cambiando: México se convierte en un país con más mascotas y menos niños

Sputnik Mundo

El interés de los jóvenes mexicanos en la adopción de mascotas ha generado un lucrativo negocio, que se extiende a cuestiones como spas y postres hechos... 03.08.2026, Sputnik Mundo

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Esta tendencia se da en medio de una marcada baja en la tasa de natalidad. De acuerdo con el Programa Nacional de Población en México, el deseo de tener hijos, o de mujeres que no desean tenerlos pasó de 31,2% a 50,1%, entre 2018 y 2023.Según el documento, otro de los factores que influye en este fenómeno es el contexto socioeconómico, la falta de oportunidades laborales y de ingresos adecuados.En esta línea, el Consejo Nacional de Población (Conapo) sostiene que la tasa global de fecundidad pasó de 2,21 en 2014 a 1,60 hijos e hijas por mujer, una senda que expone el proceso de apropiación de derechos y libertades sexuales."En consecuencia, el país se encuentra en un proceso de envejecimiento acelerado, que acarrea transformaciones significativas que impactarán en la estructura por edades, la distribución territorial de la población y un amplio conjunto de necesidades sociales", advierte el Conapo.En entrevista previa para Sputnik, la doctora Cristina Gomes, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), detalló que el envejecimiento registrado en las últimas décadas se dio más rápido de lo esperado, al igual que el crecimiento de la esperanza de vida, lo que pone a la sociedad y a las autoridades mexicanas en una situación compleja ante el poco tiempo que tienen para revertir las tendencias actuales. La investigadora agregó que, en la década de 1990, cuando el bono demográfico —cuando la juventud se integra al mercado laboral— era mucho más amplio, México implementó una serie de cambios estructurales y políticas neoliberales que impidieron que la juventud de entonces —hoy a punto del retiro— no pudiera reunir los recursos necesarios para jubilarse.Esto tiene un impacto en rubros como la educación, la salud y la economía, ya que la nación latinoamericana aún no cuenta con políticas adecuadas para hacer frente a que, en unos años, gran parte de su población será adulta mayor.¿Qué pasa con las mascotas?Sin embargo, al menos respecto al ámbito económico, el presupuesto no parece incidir en el dinero que ahora se destina a las mascotas en actividades que, al menos hasta hace unos años, no existían.Consultoras como Deloitte sostienen que un hogar mexicano gasta, en promedio, 2.884 pesos (160 dólares) al mes en su mascota, lo que representa más del 10% del ingreso total promedio por hogar registrado en 2024, valuado en 27.307 pesos (1.517 dólares).El dinero destinado al cuidado de las mascotas generó ganancias a la industria por un total de 5.661 millones de dólares en 2025, una cifra que, para 2034, podría llegar a los 8.492 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos de IMAR GROUP.¿Por qué se eligen a los animales?En entrevista para Sputnik, el especialista en psicología clínica y conducta antisocial, Manuel González, considera que el fenómeno de los llamados "perrihijos" es un cambio cultural que no es exclusivo de México y que ha crecido rápidamente en los últimos 20 años.El experto señala que esta tendencia refleja la necesidad de afecto que tiene el ser humano, pero que no requiere un compromiso tan largo como la crianza de los hijos. Esto nace en un contexto en el que muchos jóvenes priorizan su desarrollo profesional, razón por la que apuestan por "un [cariño] que tiene una fecha de caducidad más limitada".El investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM comenta que "el animal se humaniza" a niveles que, en ocasiones, también afecta a las mascotas, debido a que olvidan cómo convivir con otros animales, como se ha visto en situaciones de animales en cautiverio.En este sentido, González refiere que se pueden dar excesos en este proceso de humanización en "casos en que hasta se llega a desplazar a personas más cercanas por la mascota".Para el académico, estamos apenas en el inicio de un proceso donde estamos redefiniendo nuestra relación el mundo y el ambiente más inmediato, un fenómeno que va desde lo económico hasta lo social y lo familiar.Los riesgos de una baja natalidadEn entrevista para este medio, la maestra en Geografía, Irma Escamilla Herrera, dice que no está de acuerdo con el concepto de "perrihijo" dado que, desde su perspectiva, quienes optan por adoptar animales domésticos no están sustituyendo a un hijo, pero sí buscan una forma de canalizar sus emociones a través de la compañía animal.Sin embargo, desde la demografía, Escamilla Herrera advierte que, si bien las mascotas pueden seguir acompañando en la vejez a quienes no tienen hijos, este modelo podría ahondar, en ciertos sectores, las consecuencias de la marcada baja de la natalidad."El problema es que las personas que tienen capacidad para trabajar laboralmente sus actividades de todo tipo, intelectuales, físicas y demás, no son suficientes para que pueda haber un apoyo a las personas que van creciendo en edad y requieren apoyos económicos", concluye.

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