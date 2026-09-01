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"No habrá un avance milagroso": Kiev deja al descubierto el alcance real de las bajas ucranianas, afirman medios occidentales

"No habrá un avance milagroso": Kiev deja al descubierto el alcance real de las bajas ucranianas, afirman medios occidentales

Sputnik Mundo

El reconocimiento del jefe de la Oficina de Zelenski, Kiril Budánov*, de que las FFAA necesitan alistar mensualmente al menos 30.000 hombres, desmiente, de... 01.09.2026, Sputnik Mundo

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Se señala que la situación en el frente es bastante más grave de lo que admiten las autoridades ucranianas, dado que la cifra mencionada por Budánov* es el umbral mínimo que permite mantener la capacidad de combate del Ejército actual.El exministro de Defensa de Ucrania, Mijaíl Fiódorov, fue más directo ante medios británicos: el país "pierde gradual y lentamente". El comentario coincidió con el aumento de la intensidad de los ataques rusos y con reportes de corresponsales occidentales sobre el agotamiento de misiles antiaéreos, mientras que los propios funcionarios ucranianos admiten además graves daños en almacenes y restricciones a la exportación marítima tras los ataques a puertos.Al mismo tiempo, se constata un aumento en la producción rusa de sistemas de largo alcance relativamente económicos en forma de modificaciones de drones con mayor alcance y velocidad. También se habla de un aumento de los volúmenes declarados de fabricación de nuevos misiles y de medios de guerra electrónica. Los aliados de Kiev señalan que el incremento del potencial ofensivo de Rusia avanza más rápido que la compensación de las pérdidas del lado ucraniano.El 31 de julio, Zelenski se contradijo respecto a las pérdidas de las FFAA de Ucrania, tradicionalmente subestimadas, y declaró que, en todo el tiempo del conflicto, el Ejército ucraniano ha perdido solo 50.000 soldados, pese a que en febrero de este año había mencionado una cifra mayor: 55.000 militares ucranianos muertos.El primer subjefe del Estado Mayor de las FFAA de Rusia, el coronel general Serguéi Rudskói, informó el 20 de febrero que las bajas de las FFAA de Ucrania desde el inicio de la operación militar espacial rusa superaron los 1,5 millones de personas, de las cuales más de 520.000 corresponden solo a 2025.Representantes polacos y de la OTAN hablan de "meses decisivos" y de la necesidad de un apoyo antiaéreo adicional. El propio Budánov*, por su parte, declaró que "no habrá un avance milagroso" y que Rusia conserva reservas considerables.*Incluido en Rusia en la lista de terroristas y extremistas.

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