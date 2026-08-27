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"Colapso político": la caída de Kramatorsk supondría el fin de Ucrania en Donbás, opina un experto

"Colapso político": la caída de Kramatorsk supondría el fin de Ucrania en Donbás, opina un experto

Sputnik Mundo

Ucrania apostó por permanecer en Donbás, recuerda a Sputnik el coronel retirado ruso, Andréi Koshkin. En este sentido, el avance imparable de las tropas rusas... 27.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-27T18:45+0000

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De acuerdo con el experto, esta aglomeración está "fuertemente fortificada", y Kiev "ha invertido una gran cantidad de recursos" para crear ahí una zona inexpugnable desde el punto de vista de las operaciones militares.Sin embargo, continúa, Rusia ya se ha mostrado capaz de superar los obstáculos y seguir la ofensiva sin perder el ritmo."Y si liberamos esta aglomeración, no será solo un éxito militar, sino un colapso político [para Ucrania]", destaca Koshkin.Como explica el analista, la "principal meta estratégica" de Kiev sigue siendo mantener el control sobre la parte restante de Donbás, y el cinturón fortificado de las ciudades de Slaviansk-Kramatorsk, en la república popular de Donetsk, es precisamente el "último bastión importante" de las FFAA de Ucrania en la región.De este modo, comentó la declaración del jefe del Estado Mayor de las FFAA rusas, Valeri Guerásimov, quien ha anunciado el 27 de agosto que las tropas rusas operan con éxito al este de Kramatorsk y libran combates en el aeródromo, a solo 3 km de las afueras de la ciudad.El experto señala que la presencia de tropas rusas tan cerca de este "centro de operaciones ucranianas contra Donbás desde 2014" y la posterior toma del aeródromo conllevaría los siguientes efectos:

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