"Colapso político": la caída de Kramatorsk supondría el fin de Ucrania en Donbás, opina un experto
© Foto : El Ministerio de Defensa de RusiaCombates en las cercanías de Kramatorsk, en la república popular de Donetsk
© Foto : El Ministerio de Defensa de Rusia
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Ucrania apostó por permanecer en Donbás, recuerda a Sputnik el coronel retirado ruso, Andréi Koshkin. En este sentido, el avance imparable de las tropas rusas hacia las últimas ciudades fortificadas de las FFAA ucranianas en la región —Kramatorsk y Slaviansk—, así como su caída, sería un desastre para Kiev, considera.
De acuerdo con el experto, esta aglomeración está "fuertemente fortificada", y Kiev "ha invertido una gran cantidad de recursos" para crear ahí una zona inexpugnable desde el punto de vista de las operaciones militares.
"El enemigo ha establecido una defensa en profundidad, utilizando edificios de gran altura, zonas industriales y una infraestructura de transporte desarrollada", precisa.
Sin embargo, continúa, Rusia ya se ha mostrado capaz de superar los obstáculos y seguir la ofensiva sin perder el ritmo.
"Y si liberamos esta aglomeración, no será solo un éxito militar, sino un colapso político [para Ucrania]", destaca Koshkin.
Como explica el analista, la "principal meta estratégica" de Kiev sigue siendo mantener el control sobre la parte restante de Donbás, y el cinturón fortificado de las ciudades de Slaviansk-Kramatorsk, en la república popular de Donetsk, es precisamente el "último bastión importante" de las FFAA de Ucrania en la región.
"Porque Donbás es su principal apuesta, su símbolo. La pérdida de Slaviansk y Kramatorsk supondría el fracaso total de toda su estrategia ahí", resalta el exmilitar.
De este modo, comentó la declaración del jefe del Estado Mayor de las FFAA rusas, Valeri Guerásimov, quien ha anunciado el 27 de agosto que las tropas rusas operan con éxito al este de Kramatorsk y libran combates en el aeródromo, a solo 3 km de las afueras de la ciudad.
El experto señala que la presencia de tropas rusas tan cerca de este "centro de operaciones ucranianas contra Donbás desde 2014" y la posterior toma del aeródromo conllevaría los siguientes efectos:
En términos militares, significaría la ruptura de la primera línea de defensa ucraniana de esta zona fortificada.
Le brindaría a Rusia una cabeza de puente para continuar su ofensiva y una forma de cortar la logística militar de Ucrania en esta ciudad.
Supondría un "golpe psicológico enorme" para las FFAA de Ucrania.
"Saben que, si el aeródromo cae, Kramatorsk quedará expuesta a un golpe directo desde el este y toda su defensa en esa zona se derrumbará. Ya no es cuestión de 'si', sino de 'cuándo'", resumió Koshkin.
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