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Rusia anuncia preparativos para lanzar ataques masivos contra el sector energético de Ucrania
Rusia anuncia preparativos para lanzar ataques masivos contra el sector energético de Ucrania
Sputnik Mundo
Rusia está preparando una oleada de golpes masivos contra el sector energético de Ucrania ante los ataques de Kiev contra instalaciones de la infraestructura... 30.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-30T11:04+0000
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Esta medida constituirá "una respuesta a los continuos ataques del régimen de Kiev contra la infraestructura civil y el sector energético y de combustible de Rusia", subraya el Ministerio de Defensa ruso.Por otro lado, en la noche del 29 al 30 de agosto, Rusia realizó una nueva serie de golpes contra las instalaciones de la industria militar involucradas en las operaciones de las FFAA de Ucrania.En concreto, aeronaves no tripuladas impactaron en Kiev contra un establecimiento industrial donde se almacenaban explosivos para una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de drones y municiones para estos, de acuerdo con el informe.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia anuncia preparativos para lanzar ataques masivos contra el sector energético de Ucrania
Rusia está preparando una oleada de golpes masivos contra el sector energético de Ucrania ante los ataques de Kiev contra instalaciones de la infraestructura civil en territorio ruso, comunicó el Ministerio de Defensa de este país euroasiático.
"De acuerdo con las instrucciones recibidas, las FFAA de Rusia comenzaron a prepararse para llevar a cabo golpes masivos contra instalaciones energéticas en Ucrania", se lee en el comunicado de la entidad castrense.
Esta medida constituirá "una respuesta a los continuos ataques del régimen de Kiev contra la infraestructura civil
y el sector energético y de combustible de Rusia", subraya el Ministerio de Defensa ruso.
Por otro lado, en la noche del 29 al 30 de agosto, Rusia realizó una nueva serie de golpes contra las instalaciones de la industria militar involucradas en las operaciones de las FFAA de Ucrania.
En concreto, aeronaves no tripuladas impactaron en Kiev contra un establecimiento industrial donde se almacenaban explosivos para una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de drones y municiones para estos, de acuerdo con el informe.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.