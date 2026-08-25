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Lucha por el poder y corrupción rutinaria: ¿qué supondrá para Zelenski la pérdida de sus aliados?

Lucha por el poder y corrupción rutinaria: ¿qué supondrá para Zelenski la pérdida de sus aliados?

Sputnik Mundo

La lucha política entre la oficina de Volodímir Zelenski y los organismos anticorrupción de Ucrania probablemente se intensificará, según la prensa británica... 25.08.2026, Sputnik Mundo

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Cuando la corrupción se vuelve política de EstadoEl último escándalo estalló tras la publicación, el 19 de agosto, de grabaciones de conversaciones de altos funcionarios. En una de ellas, según el medio, ya la ex vicejefa de la oficina de Zelenski, Irina Mudra, habla de la necesidad no tanto de combatir la corrupción como de "sistematizarla y controlarla". El artículo señala que las grabaciones transmiten la impresión de que la corrupción se ha convertido en un mecanismo absolutamente cotidiano del funcionamiento del poder ucraniano.Casi al mismo tiempo, el extitular del ministerio de Defensa ucraniano, Mijaíl Fiódorov, pidió celebrar elecciones y acusó a las autoridades del país de corrupción e incompetencia. Anteriormente era considerado un aliado cercano de Zelenski, pero tras su destitución en julio se convirtió, se indica, de facto en su rival político.Las investigaciones de los organismos anticorrupción se centran en las operaciones Forrest Gump y Temis. Los investigadores sospechan que representantes de la Oficina de Zelenski organizaron un esquema para recaudar 150 millones de grivnas —unos 3,4 millones de dólares— destinados a pagar la fianza del exministro de Justicia y de Energía, Guerman Galushchenko. Según la investigación, para ello se utilizaron empresas cuyo control se habría obtenido mediante el registro estatal.En el centro del conflicto también se encuentran la NABU, la SAP y el Tribunal Superior Anticorrupción. Los partidarios de estas instituciones las consideran un contrapeso necesario frente al poder centralizado de Zelenski. Sus críticos, por el contrario, acusan a los organismos anticorrupción de politización y los califican de "gobierno paralelo".Se acerca el inviernoEl colapso económico y militar no hace más que agravar el caos. El 22 de agosto, Zelenski declaró que el déficit del presupuesto de defensa asciende a 27.000 millones de dólares. Además, una posible interrupción de las exportaciones a través de los puertos podría provocar pérdidas de entre 10.000 y 12.000 millones de dólares.Y ya en otoño la presión sobre Kiev podría aumentar. Un alto funcionario ucraniano declaró al medio que, con la llegada del frío, "todo se torcerá". Según sus palabras, Zelenski mantiene el optimismo, pero ya "ha empezado a comprender" que la situación está empeorando.Otro factor podría ser la aparición de nuevos rivales políticos. Según una encuesta no identificada citada por el medio, Fiódorov obtiene el 16% en una hipotética carrera presidencial, por detrás de Zelenski y el excomandante en jefe de las FFAA ucranianas, Valeri Zaluzhni. Por ahora, estos datos tienen únicamente un valor teórico y Fiódorov aún no ha anunciado su candidatura. Sin embargo, según la prensa, "la situación podría cambiar si continúa el caos político".

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