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Energía nuclear con fines pacíficos: Nicaragua apuesta por la salud y la soberanía alimentaria

Energía nuclear con fines pacíficos: Nicaragua apuesta por la salud y la soberanía alimentaria

Sputnik Mundo

El uso de la energía nuclear en Nicaragua se está priorizando en dos áreas vitales para el país: la salud y la soberanía alimentaria. En ambos campos se... 01.09.2026, Sputnik Mundo

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Proyectos desarrollados con la cooperación de Rusia y del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) han permitido a Nicaragua fortalecer sus capacidades en medicina nuclear, formar personal especializado e incorporar tecnologías para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer, los tumores cerebrales y padecimientos cardiovasculares.En declaraciones a Sputnik, el doctor Óscar Vásquez, director de Servicios de Salud del Ministerio de Salud (MINSA), explica que Nicaragua ha trabajado durante años con el OIEA para desarrollar capacidades técnicas y garantizar el uso seguro de esta tecnología.El país latinoamericano cuenta actualmente con una gammacámara en el Centro Nacional de Radioterapia Nora Astorga, en Managua. Este equipo utiliza radiofármacos para obtener información sobre el funcionamiento de determinados órganos y permite realizar estudios en áreas como cardiología, neurología y oncología.Tecnología de precisión para enfermedades complejasNicaragua también incorporó tomografías por emisión de positrones que utilizan radiofármacos. Esta tecnología permite a los especialistas obtener imágenes y analizar con mayor precisión determinadas enfermedades, particularmente el cáncer.En términos sencillos, el uso de esta medicina nuclear permite observar procesos que ocurren dentro del cuerpo humano y aportar información que ayuda a los médicos a determinar con mayor precisión dónde se encuentra una lesión y hasta dónde puede haberse extendido, explicó el especialista nicaragüense.Esta tecnología también tiene aplicaciones cardiovasculares que, según Vásquez, permite estudiar cómo circula la sangre por el corazón y determinar qué pacientes necesitan procedimientos como un cateterismo. En neurología, la gammacámara permite observar la actividad de masas tumorales, añadió.Por tanto, la medicina nuclear ya forma parte de las herramientas que Nicaragua utiliza para diagnosticar enfermedades y realizar radiocirugías, que permiten tratar lesiones sin abrir el cráneo.El ciclotrón: producir radiofármacos en NicaraguaEl Centro Oncológico Nacional Doctor Juan Ignacio Gutiérrez se construye por etapas en las afueras de Managua. El Ministerio de Salud prevé concluir en 2027 la cuarta fase y, posteriormente, iniciar la quinta, que contempla el desarrollo del centro de medicina nuclear.Este componente, que estará dotado de equipos para medicina nuclear y un ciclotrón, se desarrollará con la cooperación de la Federación de Rusia, a través de Rosatom, que aportará el respaldo financiero y las capacidades necesarias para su ejecución.El ciclotrón permitirá producir radiofármacos en Nicaragua. Actualmente, el país importa estos productos desde el exterior y, según el Ministerio de Salud, destina entre uno y dos millones de dólares cada año para adquirirlos.La producción nacional también resolvería una dificultad asociada a la vida útil de algunos radiofármacos.Vásquez pone como ejemplo el flúor-18, cuya vida media es de apenas unas horas. Nicaragua debe importarlo y trasladarlo rápidamente para conservar su utilidad. Con un ciclotrón instalado en el país, los especialistas podrían producirlo localmente y planificar su utilización de acuerdo con las necesidades de los pacientes.Cooperación de Rusia es clave"Ya teniendo el ciclotrón, ya vamos a tener la capacidad de producir todo eso", remarcó.La construcción del centro de medicina nuclear representa una inversión estimada en 84 millones de dólares, mientras que el ciclotrón por sí solo, superará los 40 millones de dólares.La meta es ampliar la capacidad nacional para realizar estudios y tratamientos especializados y reducir la necesidad de que pacientes nicaragüenses tengan que viajar al extranjero para acceder a determinados servicios.Vásquez explica que las instalaciones requieren condiciones específicas para proteger al personal y a los pacientes.La formación del personal también forma parte del proyecto. Nicaragua prevé capacitar especialistas en universidades rusas y recibir profesores para desarrollar programas de formación en el país.Producir alimentos, la otra aplicación de energía nuclearEl uso de la energía nuclear en Nicaragua también está orientado a fortalecer la producción de dos alimentos esenciales de la dieta popular de esta nación: arroz y frijol.Esta nación utiliza técnicas nucleares para investigar y mejorar variedades capaces de responder mejor a las plagas, el estrés hídrico y otras condiciones asociadas a la variabilidad climática, dijo a Sputnik Jeovany Álvarez, viceministro agropecuario.Como señala Álvarez, el objetivo de Nicaragua apunta a obtener cultivos mejor adaptados, reducir costos de producción y aumentar los rendimientos.El arroz y el frijol no fueron escogidos al azar. Ambos forman parte de la alimentación cotidiana de los nicaragüenses y tienen un peso estratégico para la seguridad alimentaria del país. Nicaragua ya produce suficiente frijol para abastecer el consumo nacional y abastecer a Centroamérica, pero todavía enfrenta el desafío de cubrir completamente la demanda de arroz.Garantizar "el gallopinto"El trabajo del Ministerio Agropecuario (MAG) con la OIEA comenzó en 2019, con el primer proyecto que permitió fortalecer las capacidades para la reproducción de quequisque, malanga y plátano con técnicas nucleares relacionadas con la variabilidad genética.Álvarez dijo que Nicaragua también busca avanzar hacia la irradiación de semillas con tecnología nuclear, lo que representa un salto importante para la agricultura, particularmente en cultivos como el maíz, donde el país busca elevar los rendimientos.El MAG proyecta, además, la aplicación de energía atómica para enfrentar la plaga del gusano barrenador y la mosca de la fruta, además de otras alternativas para ampliar el uso de la tecnología nuclear en la producción agropecuaria.Las experiencias desarrolladas en el campo de la salud y la investigación agrícola demuestran que Nicaragua avanza en el uso de la energía nuclear y en la construcción de una cultura científica alrededor de sus aplicaciones.El desafío, a mediano plazo es ampliar su conocimiento y formar profesionales especializados. En el último quinquenio, decenas de nicaragüenses ya han viajado a capacitarse a Moscú; mientras se espera que, en el ámbito de la salud, profesores rusos lleguen al país para contribuir a la formación científica en las universidades públicas de Nicaragua.

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