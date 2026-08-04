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El equipo ruso para la terapia con óxido nítrico obtiene registro en México, anuncia Rosatom
El equipo ruso para la terapia con óxido nítrico obtiene registro en México, anuncia Rosatom
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El aparato Tianox, desarrollado por la corporación estatal rusa Rosatom, para ejercer terapia con óxido nítrico, fue registrado en México, informó la compañía... 04.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-04T18:50+0000
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Tianox es un sistema médico ruso elaborado para la terapia con óxido nítrico en adultos y niños, incluidos los recién nacidos, se indica. El aparato sintetiza óxido nítrico directamente del aire atmosférico durante el procedimiento, garantiza su suministro al paciente y control continuo de la concentración del gas, se explica. Además, esta tecnología elimina la necesidad de utilizar cilindros de gas, aumenta la seguridad del tratamiento y simplifica el manejo del equipo."México se ha convertido para nosotros en un nuevo punto de crecimiento. Estamos ampliando de forma gradual la presencia geográfica de Tianox y nos alegra que este proyecto ruso pueda ahora ayudar a médicos y pacientes de un país más. Estoy seguro de que esto es solo el comienzo de nuestro camino en América Latina", recalcó el director general del integrador sectorial de Rosatom, Rosatom RDS (por sus siglas en ruso), Denís Anischuk.En colaboración con su socio mexicano Health Care S. A. de C. V., Rosatom RDS está preparando el primer envío piloto del aparato, lo cual, según el comunicado, permitirá recabar opiniones de la comunidad médica y servirá de base para seguir desarrollando las ventas y ampliando la presencia de la empresa en el mercado mexicano."Esto supone la entrada en un nuevo mercado y un hito importante en la promoción de las tecnologías médicas rusas en América Latina. Estamos convencidos de que este innovador proyecto de los ingenieros y médicos nacionales contribuirá a que la terapia moderna con óxido nítrico sea más accesible para los pacientes y hará aporte al desarrollo del sistema sanitario del país", declaró el director de tecnología médica especializada de Rosatom RDS, Alexandr Teterin.
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El equipo ruso para la terapia con óxido nítrico obtiene registro en México, anuncia Rosatom
El aparato Tianox, desarrollado por la corporación estatal rusa Rosatom, para ejercer terapia con óxido nítrico, fue registrado en México, informó la compañía en un comunicado. El hecho abre la posibilidad de suministrar este producto al mercado mexicano y amplía la presencia exportadora de la empresa en América Latina.
"El registro fue llevado a cabo por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México (Cofepris), organismo regulador estatal dependiente del Ministerio de Salud del país. La autorización de este regulador permite el uso del equipo en el territorio nacional [mexicano]", señala el servicio de prensa de Rosatom.
Tianox es un sistema médico ruso elaborado para la terapia con óxido nítrico en adultos y niños, incluidos los recién nacidos, se indica. El aparato sintetiza óxido nítrico directamente del aire atmosférico durante el procedimiento, garantiza su suministro al paciente y control continuo de la concentración del gas, se explica. Además, esta tecnología elimina la necesidad de utilizar cilindros de gas, aumenta la seguridad del tratamiento y simplifica el manejo del equipo.
"México se ha convertido para nosotros en un nuevo punto de crecimiento. Estamos ampliando de forma gradual la presencia geográfica de Tianox y nos alegra que este proyecto ruso pueda ahora ayudar a médicos y pacientes de un país más. Estoy seguro de que esto es solo el comienzo de nuestro camino en América Latina", recalcó el director general del integrador sectorial de Rosatom, Rosatom RDS (por sus siglas en ruso), Denís Anischuk.
En colaboración con su socio mexicano Health Care S. A. de C. V., Rosatom RDS está preparando el primer envío piloto del aparato, lo cual, según el comunicado, permitirá recabar opiniones de la comunidad médica y servirá de base para seguir desarrollando las ventas y ampliando la presencia de la empresa en el mercado mexicano.
"Esto supone la entrada en un nuevo mercado y un hito importante en la promoción de las tecnologías médicas rusas en América Latina. Estamos convencidos de que este innovador proyecto de los ingenieros y médicos nacionales contribuirá a que la terapia moderna con óxido nítrico sea más accesible para los pacientes y hará aporte al desarrollo del sistema sanitario del país", declaró el director de tecnología médica especializada de Rosatom RDS, Alexandr Teterin.
Rosatom RDS es el integrador sectorial de la corporación estatal Rosatom en el ámbito de la fabricación de equipos y sistemas electrónicos. El campo de actividad de Rosatom RDS abarca el desarrollo y la fabricación de equipos médicos, equipos de conversión y electrónica, así como de materiales poliméricos y electrotécnicos.
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