Así es como la Fuerza Aérea de México realiza traslados médicos | Video

Se trata del Escuadrón Aéreo 702 y el Centro de Ingeniería y Mantenimiento de Aeronaves (CIMA), con sede en la Base Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México (centro), y el cual cuenta con ocho aeronaves, dos de ellas destinadas al traslado médico especializado. El procedimiento en un traslado aeromédico es un trabajo en equipo, explica en entrevista con Sputnik la capitán segundo de Fuerza Aérea, piloto aviador, Alejandra Castañeda Casillas, ya que están implicados la Dirección de Sanidad del Ejército, así como la tripulación y los especialistas médicos. ¿Cómo es un traslado aeromédico? La teniente médico-cirujano Sandra Sarahí Medina Nava explicó a este medio que el traslado puede ser de un paciente, ya sea derechohabiente o militar, a un hospital de tercer o de segundo nivel, y existen dos tipos. El segundo tipo de traslado, agregó, es el que se encarga de llevar a los pacientes de un hospital de segundo a uno de tercer nivel; es decir, personas que ya están estabilizadas y que solamente necesitan ser llevadas a otro centro de salud. Cada evacuación, abundó, cuenta con cuatro personas: el médico cirujano, la enfermera y dos camilleros. El Escuadrón 702 cuenta con dos ambulancias aéreas que están permanentemente adaptadas con equipo médico como camilla, oxígeno y demás insumos médicos necesarios para los traslados.Dichas aeronaves, explicó la capitana Alejandra Castañeda, se encuentran de base en Hermosillo, Sonora (norte), y la otra en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (sur), y solo regresan a la Base Aérea de Santa Lucía para su mantenimiento. Desde el Escuadrón 702, detalló la capitán, se realiza solamente el traslado de pacientes estables que necesiten ser trasladados de un hospital a otro y estos se hacen en aviones King Air 350.
Con aeronaves adaptadas y un equipo especializado, elementos del Ejército mexicano realizan traslados de sus integrantes lesionados e, incluso, de población civil que lo requiera. Sputnik te presenta cómo es este procedimiento.
Se trata del Escuadrón Aéreo 702 y el Centro de Ingeniería y Mantenimiento de Aeronaves (CIMA), con sede en la Base Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México (centro), y el cual cuenta con ocho aeronaves, dos de ellas destinadas al traslado médico especializado.
🇲🇽✈️ Así es como la Fuerza Aérea de México realiza traslados médicos
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El procedimiento en un traslado aeromédico es un trabajo en equipo, explica en entrevista con Sputnik la capitán segundo de Fuerza Aérea, piloto aviador, Alejandra Castañeda Casillas, ya que están implicados la Dirección de Sanidad del Ejército, así como la tripulación y los especialistas médicos.
¿Cómo es un traslado aeromédico?
La teniente médico-cirujano Sandra Sarahí Medina Nava explicó a este medio que el traslado puede ser de un paciente, ya sea derechohabiente o militar, a un hospital de tercer o de segundo nivel, y existen dos tipos.
"El traslado tipo FUSA actúa como fuerza en situación de alerta. Esto es la evacuación del personal, por lo general militar, heridos en combate que se tienen que evacuar a un siguiente nivel. El primer respondiente siempre es un oficial de sanidad o un médico, el que esté más cerca de donde es el enfrentamiento; él estabiliza al paciente y posterior nosotros llegamos para evacuar al hospital", detalló.
El segundo tipo de traslado, agregó, es el que se encarga de llevar a los pacientes de un hospital de segundo a uno de tercer nivel; es decir, personas que ya están estabilizadas y que solamente necesitan ser llevadas a otro centro de salud. Cada evacuación, abundó, cuenta con cuatro personas: el médico cirujano, la enfermera y dos camilleros.
"Nosotros nos preparamos, tenemos dos cursos a lo largo del año; uno es el curso de medicina espacial, que dura aproximadamente dos meses, y el curso de ambulancias aéreas, que dura dos semanas. Todo el personal que está en las tripulaciones debe tener por lo menos uno de esos dos", agregó.
El Escuadrón 702 cuenta con dos ambulancias aéreas que están permanentemente adaptadas con equipo médico como camilla, oxígeno y demás insumos médicos necesarios para los traslados.
Dichas aeronaves, explicó la capitana Alejandra Castañeda, se encuentran de base en Hermosillo, Sonora (norte), y la otra en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (sur), y solo regresan a la Base Aérea de Santa Lucía para su mantenimiento.
"Tenemos ocho aeronaves en total y, como ambulancias, tenemos dos. Una está permanentemente en Hermosillo y otra está permanentemente en Tuxtla. Esto es para abarcar la República", agregó.
Desde el Escuadrón 702, detalló la capitán, se realiza solamente el traslado de pacientes estables que necesiten ser trasladados de un hospital a otro y estos se hacen en aviones King Air 350.
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