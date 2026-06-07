Alimentos contaminados matan a más de 1,5 millones de personas anualmente, dice la OMS
06:28 GMT 07.06.2026 (actualizado: 06:40 GMT 07.06.2026)
© AP Photo / Jenny KaneAlimentos.
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Ya sea por bacterias, parásitos o químicos nocivos, la comida en mal estado es una de las preocupaciones más grandes a nivel global, especialmente por el número de víctimas que cobra al año, alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En un reciente estudio, el organismo halló que, anualmente, alrededor de 800 millones de personas enferman por esta causa, y más de 1,5 millones de individuos fallecen debido a la ingesta de alimentos considerados como peligrosos.
"El alto precio de las enfermedades contagiosas o no, que se adquieren a través de alimentos, significa que los países deben priorizar el desarrollo de estrategias que mejoren la seguridad en la provisión de alimentos", refirieron expertos que analizaron los datos de la OMS, quienes publicaron un informe en The Lancet.
De acuerdo con la agencia de Naciones Unidas, varios de los padecimientos y fallecimientos pueden prevenirse con mejorar la atención médica y la higiene.
17 de mayo, 21:21 GMT
Lo más afectados
Según el análisis de la OMS, la mayor parte de los casos se registran en África y el sureste de Asia. Cuentan con tres cuartas partes de todos los registros de padecimientos relacionados con la comida en mal estado y 60% de los fallecimientos mundial por esta causa.
Además de ello, aunque las bacterias y microbios son parte de este problema, gran parte de los decesos se dieron porque los alimentos tenían altas dosis de plomo y arsénico.
"Los datos muestran que las enfermedades transmitidas por alimentos no solo son persistentes, sino que se agravan por el cambio climático, que incrementa el riesgo de contaminación, y por la resistencia a los antimicrobianos, que hace que los padecimientos sean más difíciles de tratar", aseveró la responsable técnica de la OMS para seguridad alimentaria, Yuki Minato.
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