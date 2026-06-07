https://noticiaslatam.lat/20260607/alimentos-contaminados-matan-a-mas-de-15-millones-de-personas-anualmente-dice-la-oms-1173782614.html

Alimentos contaminados matan a más de 1,5 millones de personas anualmente, dice la OMS

Alimentos contaminados matan a más de 1,5 millones de personas anualmente, dice la OMS

Sputnik Mundo

Ya sea por bacterias, parásitos o químicos nocivos, la comida en mal estado es una de las preocupaciones más grandes a nivel global, especialmente por el... 07.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-07T06:28+0000

2026-06-07T06:28+0000

2026-06-07T06:40+0000

internacional

sociedad

💗 salud

organización mundial de salud (oms)

onu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/06/1173782431_0:152:3071:1879_1920x0_80_0_0_86adb4f1daf3b46b34c60cd106a2fe95.jpg

En un reciente estudio, el organismo halló que, anualmente, alrededor de 800 millones de personas enferman por esta causa, y más de 1,5 millones de individuos fallecen debido a la ingesta de alimentos considerados como peligrosos.De acuerdo con la agencia de Naciones Unidas, varios de los padecimientos y fallecimientos pueden prevenirse con mejorar la atención médica y la higiene.Lo más afectadosSegún el análisis de la OMS, la mayor parte de los casos se registran en África y el sureste de Asia. Cuentan con tres cuartas partes de todos los registros de padecimientos relacionados con la comida en mal estado y 60% de los fallecimientos mundial por esta causa.Además de ello, aunque las bacterias y microbios son parte de este problema, gran parte de los decesos se dieron porque los alimentos tenían altas dosis de plomo y arsénico.

https://noticiaslatam.lat/20260517/oms-decreta-emergencia-internacional-por-brote-de-ebola-1173493737.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, 💗 salud, organización mundial de salud (oms), onu