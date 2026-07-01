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"Define el color de la región": Milei apoya a Bolsonaro y cancela su viaje al Mercosur

"Define el color de la región": Milei apoya a Bolsonaro y cancela su viaje al Mercosur

Sputnik Mundo

El presidente argentino canceló su participación en la cumbre del Mercosur en Asunción horas después de recibir al senador Flavio Bolsonaro y respaldar... 01.07.2026, Sputnik Mundo

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El Gobierno de Javier Milei evitó un nuevo cruce protocolar con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva: el presidente argentino canceló este lunes su viaje a la cumbre de jefes de Estado del Mercosur en Asunción, Paraguay, horas después de recibir oficialmente al senador brasileño Flavio Bolsonaro, principal rival de Lula en las elecciones de octubre.Tras el encuentro con Bolsonaro, Milei publicó en su cuenta de X un respaldo explícito al senador: "Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro". Minutos después, la Presidencia confirmó que el mandatario no asistiría a la cumbre, y que en su lugar viajaría el canciller argentino, Pablo Quirno, ya presente en Asunción.La Casa Rosada atribuyó la decisión a la necesidad de Milei de gestionar la transición en la Jefatura de Gabinete, tras la salida de Manuel Adorni y la llegada de Diego Santilli. Voceros oficiales desestimaron que las tensiones con Brasil hubieran motivado la ausencia, aunque la coincidencia temporal con la visita de Bolsonaro no pasó inadvertida.La relación entre ambos mandatarios atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que Milei asumió en diciembre de 2023. En enero, Brasil dejó de representar los intereses diplomáticos de Argentina en la embajada en Caracas, una función que ejercía desde agosto de 2024, después de que el presidente argentino compartiera un video crítico sobre Venezuela que cerraba con una imagen de Lula junto a Nicolás Maduro.El respaldo a Bolsonaro tampoco es un gesto aislado. En enero Milei había dicho en declaraciones televisivas que prefería "una solución con los Bolsonaro y no una solución con el socialismo del siglo XXI" para las elecciones brasileñas. El mandatario describe esa estrategia regional como una "ola azul", en referencia al avance de Gobiernos de tinte conservador en la región. Esa estrategia ya incluyó respaldos públicos a dirigentes de Colombia, Chile y Bolivia tras sus respectivos procesos electorales recientes.La cumbre que Milei decidió no presenciar tiene como eje formal la implementación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado en enero y vigente de forma provisional desde el 1 de mayo, además del inicio de negociaciones formales con Japón para alcanzar un acuerdo de asociación económica entre ambos bloques regionales y comerciales.A la tensión política se suma un roce comercial puntual y concreto: Brasil sostiene que el acuerdo arancelario que Argentina firmó recientemente con Estados Unidos, que eliminó aranceles para más de 1.600 productos estadounidenses, viola el Arancel Externo Común del Mercosur, que exige a los socios del bloque negociar en conjunto frente a terceros países.Una señal en lenguaje diplomático"En el plano concreto del lenguaje diplomático, Milei está diciendo que no quiere pasar su último Mercosur con Lula", dijo a Sputnik Julio Burdman, politólogo y analista internacional. "Milei sigue jugando el rol del líder regional de la nueva derecha, o en todo caso participa de ese movimiento", precisó.Para el experto, "gran batalla es la de Brasil, porque esa es la que realmente define el color de la región", dado que "casi todos los últimos movimientos que ha hecho Milei respecto de la política latinoamericana van en esa dirección", en referencia a los respaldos expresados en Colombia, Chile y Bolivia.Burdman advirtió que el impacto diplomático inmediato es limitado. "La relación entre presidentes es mala, pero entre las cancillerías es regular a buena. Esto viene sucediendo desde las gestiones entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro en adelante", señaló. "En la cancillería argentina está pasando algo parecido", precisó.Consultado por Sputnik, el analista internacional Juan Venturino afirmó que "la región baila en cierto compás, que ahora pareciera inclinarse más hacia la derecha. De todos modos, suelen ser oleadas, pero ahora hay una clara inclinación en países relevantes".De acuerdo al analista, el respaldo de Milei a Bolsonaro responde a que "sería positivo regionalmente para su Gobierno un triunfo de la oposición en Brasil, porque reforzaría una inclinación ideológica de la cual se jacta el presidente argentino".¿Un Mercosur "herido"?Para Venturino, una alianza entre Milei y Bolsonaro "terminaría de darle la estocada final al Mercosur, lo que sería muy fuerte para la integración regional". "Una región que no termina de entenderse, con prioridad en la agenda de los temas urgentes y nunca los importantes", agregó. "Hace muchos años que el Mercosur está herido, pero podría convertirse en algo así como una carta de buenas intenciones, pero la práctica no llega más que a eso", sostuvo el experto.Según Burdman, una eventual derrota electoral de Lula "podría dar una reforma del Mercosur para pasar de facto a lo que se denomina un regionalismo abierto, donde los países tienen libertad de acción en materia de política exterior", sostuvo Burdman. "Si hay dos presidentes amigos, podría haber dos ministros de economía que charlen entre sí", apuntó."El Mercosur atraviesa un momento clave, porque sus principales accionistas empiezan a plantear dudas sobre cierta cohesión interna necesaria para mantener al bloque tan unido como lo conocíamos. Por eso es tan importante la elección de Brasil para el futuro de la región", concluyó Burdman.

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