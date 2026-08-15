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Lula derrotaría a Flávio Bolsonaro en las presidenciales de Brasil, según un sondeo

Lula derrotaría a Flávio Bolsonaro en las presidenciales de Brasil, según un sondeo

Sputnik Mundo

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, ganaría las elecciones de octubre próximo pese a que su principal rival, el candidato de extrema derecha... 15.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-15T10:25+0000

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Según la encuesta, Lula tendría el 43% de las intenciones de voto en un hipotético balotaje, mientras que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) tendría el 40%, en tanto un 13% de los consultados expresó su deseo de votar en blanco, y el 4% sigue indeciso.El resultado supone una mejora para Bolsonaro, y además supone un empate técnico entre ambos, teniendo en cuenta el margen de error.En julio, Lula superaba al senador ultraderechista por cinco puntos: 44% frente al 39% de apoyos, aunque Bolsonaro se ha ido recuperando poco a poco del desgaste que supuso, en mayo, la divulgación de conversaciones privadas con el banquero Daniel Vorcaro, preso por el escándalo del fraude del Banco Master.La encuesta de Quaest se hizo entre el lunes 10 y el jueves 13 de agosto de esta semana en base a 2.004 entrevistas en todo Brasil, y el margen de error es de dos puntos hacia arriba o hacia abajo.Las elecciones generales de Brasil de 2026 se realizarán el 4 de octubre para elegir al jefe de Estado, vicepresidente, miembros del Congreso Nacional, gobernadores, vicegobernadores y asambleas legislativas de todas las unidades federativas y el consejo distrital de Fernando de Noronha. Si ningún candidato a presidente o gobernador obtiene la mayoría de los votos válidos en la primera vuelta, se celebrará una segunda vuelta programada para el 25 de octubre.

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