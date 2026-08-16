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"En beneficio del pueblo": Lula defiende la soberanía de Brasil frente a EEUU al lanzar su campaña electoral

"En beneficio del pueblo": Lula defiende la soberanía de Brasil frente a EEUU al lanzar su campaña electoral

Sputnik Mundo

El mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, lanzó oficialmente en un acto multitudinario su campaña para ser reelegido presidente en las elecciones de... 16.08.2026, Sputnik Mundo

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"Lo que queremos es poner a nuestros niños y niñas a estudiar cómo vamos a explotar las tierras raras, cómo vamos a transformarlas (…) no queremos exportar el mineral bruto para después comprar las cosas hechas con él; somos nosotros los que vamos a explotarlo en beneficio del pueblo brasileño", destacó.El acto de lanzamiento de la campaña del líder del Partido de los Trabajadores (PT) se celebró en el mismo estadio de Sao Bernardo do Campo (en la periferia de Sao Paulo) donde Lula dio sus primeros pasos como líder sindical y convocó huelgas históricas en el sector metalúrgico.El presidente brasileño hizo promesas como reforzar el sistema de educación pública e invertir más en seguridad para "liberar" las favelas y barrios dominados por el narcotráfico y otras organizaciones criminales.Durante su discurso, alternó momentos políticos con recuerdos más personales, sobre todo hacia la figura de su madre, doña Lindu, y recordó emocionado que los brasileños llevaron a la presidencia "a un obrero, casi un analfabeto".El mandatario estuvo acompañado en el acto por la primera dama, Janja da Silva; el vicepresidente Geraldo Alckmin, el candidato al gobierno de Sao Paulo y exministro de Economía Fernando Haddad, además de diversos senadores, diputados y miembros del PT.Las elecciones generales de Brasil de 2026 se realizarán el 4 de octubre para elegir al jefe de Estado, vicepresidente, miembros del Congreso Nacional, gobernadores, vicegobernadores y Asambleas Legislativas de todas las unidades federativas y el Consejo Distrital de Fernando de Noronha. Si ningún candidato a presidente o gobernador obtiene la mayoría de los votos válidos en la primera vuelta, se celebrará una segunda vuelta programada para el 25 de octubre.Los sondeos apuntan a una reñida disputa entre Lula y Flávio Bolsonaro. Una encuesta de Quaest divulgada esta semana arroja un posible empate técnico en el balotaje: Lula tendría el 43% de los votos, frente al 40% de Flávio Bolsonaro.

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