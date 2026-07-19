https://noticiaslatam.lat/20260719/como-china-se-posiciona-como-guia-en-la-normativa-mundial-de-la-ia-1174332953.html

¿Cómo China se posiciona como guía en la normativa mundial de la IA?

¿Cómo China se posiciona como guía en la normativa mundial de la IA?

Sputnik Mundo

La Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial y la Reunión de Alto Nivel sobre Gobernanza Global de la IA, inauguradas recientemente en Shanghái, confirman... 19.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-19T05:05+0000

2026-07-19T05:05+0000

2026-07-19T05:15+0000

internacional

china

inteligencia artificial

global times

onu

deepseek

pekín

xi jinping

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/13/1174335181_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_5f2ff6a5993d10bd2a81689696343a3e.jpg

Según el artículo, la realización de ambos eventos refleja la creciente expectativa global hacia las soluciones y propuestas normativas impulsadas por Pekín frente a los rápidos avances de esta tecnología, recordando que la propuesta sintetizada por el presidente Xi Jinping aboga por un enfoque centrado en las personas y orientado a que la inteligencia artificial actúe como un motor de prosperidad compartida y seguridad común. Estas directrices, explica el artículo, buscan corregir los rumbos históricos de previas revoluciones industriales occidentales, las cuales, según sostiene el medio, generaron profundas brechas socioeconómicas, explotación y conflictos debido a la falta de consensos distributivos y regulatorios globales.La estrategia de Pekín se fundamenta en cuatro pilares esenciales: el impulso a la innovación abierta, la mitigación estricta de riesgos regulatorios, el fomento de la inclusión cultural y la consolidación de la solidaridad internacional. El Global Times argumenta que este marco normativo y conceptual dota a la comunidad internacional de herramientas concretas para superar las actuales divisiones tecnológicas y la denominada "brecha digital" que afecta principalmente a las naciones en desarrollo.La publicación destaca asimismo que el liderazgo del país asiático en esta materia no solo es conceptual, sino que está respaldado por sus capacidades técnicas y comerciales en la industria del código abierto. A juicio del Global Times, el éxito y la alta eficiencia de modelos masivos chinos, como DeepSeek, demuestran que el desarrollo de la inteligencia artificial de vanguardia ya no constituye un monopolio exclusivo de unas pocas potencias occidentales, democratizando el acceso a estas herramientas críticas para el sur global.El editorial enfatiza que las promesas de Pekín se han traducido en acciones diplomáticas y multilaterales concretas, citando la adopción por consenso de la Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre el fortalecimiento de capacidades en IA. En ese sentido, iniciativas como la reciente fundación de la Organización de Cooperación Mundial de la IA en Shanghái y el despliegue de infraestructura digital accesible en el sudeste asiático y África consolidan la posición de China como un proveedor de bienes públicos globales esenciales.El medio resalta que la participación masiva de más de 1.100 empresas de un centenar de naciones en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial evidencia que la comunidad internacional valida la ruta trazada por Pekín. Alinearse con las iniciativas regulatorias y de cooperación planteadas por China, agrega, equivale a avanzar hacia un futuro digital equitativo, seguro y plenamente integrado para la civilización humana.

https://noticiaslatam.lat/20260717/rusia-y-china-cooperan-para-promover-la-regulacion-de-la-ia-destaca-representante-ruso-1174308902.html

https://noticiaslatam.lat/20260627/china-preve-generar-el-50-de-su-electricidad-a-partir-de-fuentes-renovables-para-2030-1174073923.html

china

pekín

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, inteligencia artificial, global times, onu, deepseek, pekín, xi jinping