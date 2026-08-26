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Casi 10 muertos y varios heridos en un ataque ucraniano contra un autobús de pasajeros

Casi 10 muertos y varios heridos en un ataque ucraniano contra un autobús de pasajeros

Sputnik Mundo

El impacto de un dron ucraniano contra un autobús con civiles en la república popular de Lugansk deja al menos nueve personas muertas y cinco heridas, comunicó... 26.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-26T15:25+0000

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El gobernador agregó que como resultado de este "atroz ataque, ocho personas murieron en el acto. Una joven de 20 años fue trasladada de urgencia a la unidad de cuidados intensivos. Los médicos lucharon por salvarle la vida, pero no lo consiguieron".Calificó lo ocurrido como un acto de terrorismo por parte de Kiev. También expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos.Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhie, se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos de autodeterminación. Las tropas de Kiev intensificaron sus ataques contra la población civil de Rusia en medio del avance de las FFAA rusas en el frente.Entre los últimos episodios se destacan:

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