Casi 10 muertos y varios heridos en un ataque ucraniano contra un autobús de pasajeros
15:25 GMT 26.08.2026 (actualizado: 15:42 GMT 26.08.2026)
© Sputnik / Natalia SeliverstovaUna ambulancia
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El impacto de un dron ucraniano contra un autobús con civiles en la república popular de Lugansk deja al menos nueve personas muertas y cinco heridas, comunicó el gobernador de la región, Leonid Pásechnik. El Comité de Investigaciones de Rusia abrió un expediente penal por el ataque.
"En pleno día, los neonazis atacaron deliberadamente un autobús de línea (...) En el autobús viajaban 15 pasajeros", escribió en sus redes.
El gobernador agregó que como resultado de este "atroz ataque, ocho personas murieron en el acto. Una joven de 20 años fue trasladada de urgencia a la unidad de cuidados intensivos. Los médicos lucharon por salvarle la vida, pero no lo consiguieron".
Calificó lo ocurrido como un acto de terrorismo por parte de Kiev. También expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos.
Calificó lo ocurrido como un acto de terrorismo por parte de Kiev. También expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos.
Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhie, se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos de autodeterminación.
Las tropas de Kiev intensificaron sus ataques contra la población civil de Rusia en medio del avance de las FFAA rusas en el frente.
Entre los últimos episodios se destacan:
Drones ucranianos alcanzaron un centro infantil en la ciudad rusa de Krasnodar. El golpe dejó a tres menores muertos y otros seis heridos.
El ataque con drones contra el distrito de Yeisk, en la región rusa de Krasnodar. Dos menores de edad fallecieron.
El bombardeo con drones contra un edificio estudiantil en Starobelsk, que dejó 21 muertos y decenas de heridos.
El ataque contra un autobús que transportaba a un equipo infantil de fútbol de la ciudad bielorrusa de Gomel. Una persona murió y más de siete resultaron heridas, entre ellas varios niños.
El ataque contra la región de Krasnodar, que dejó siete muertos, incluidos cuatro niños, y decenas de heridos.
El bombardeo ucraniano contra instalaciones industriales y civiles en la ciudad rusa de Nizhnekamsk, que dejó al menos 13 muertos, entre ellos un menor, y más de 30 heridos.
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