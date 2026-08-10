https://noticiaslatam.lat/20260810/mas-de-una-decena-de-muertos-por-ataque-ucraniano-con-drones-a-la-ciudad-rusa-de-nizhnekamsk-1174609385.html
Más de una decena de muertos por ataque ucraniano con drones a la ciudad rusa de Nizhnekamsk
Más de una decena de muertos por ataque ucraniano con drones a la ciudad rusa de Nizhnekamsk
Sputnik Mundo
Al menos 13 personas fallecieron, entre ellas un menor, y más de 30 resultaron heridas en el ataque ucraniano contra instalaciones industriales y civiles en... 10.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-10T08:28+0000
2026-08-10T08:28+0000
2026-08-10T09:18+0000
defensa
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0a/1166321853_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_b2346cbf1a2ce3bb929da10419ba532a.jpg
Todos los heridos están recibiendo la asistencia médica, agregaron. A Nizhnekamsk se desplazaron equipos adicionales de médicos.El Gobierno de Tartaristán decretó un duelo por las víctimas del ataque contra la ciudad.Las tropas ucranianas intensificaron sus ataques contra la población civil de Rusia en medio del avance de las fuerzas militares de este país en el frente de batalla.Las autoridades rusas calificaron de terrorista el ataque con drones perpetrado por Ucrania, informó la portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko.A su vez, el comisionado del Ministerio de Exteriores ruso para los crímenes de Kiev, Rodión Miróshnik, calificó de deliberados los ataques de Kiev contra Bélgorod y Nizhnekamsk.Al mismo tiempo, el diplomático indicó que las autoridades de Kiev pretenden lograr un efecto político mediante "la intimidación de la población civil"."Se trata de un intento de ejercer presión sobre la población civil dentro del Estado contra el que se cometen este tipo de actos terroristas", prosiguió.Entre los últimos episodios, se destaca el bombardeo con drones contra un corpus estudiantil en Starobelsk, que dejó 21 muertos y decenas de heridos, y el ataque contra un autobús que transportaba a un equipo infantil de fútbol, en el que murió una persona y resultaron heridas más de siete, entre ellas varios niños.
https://noticiaslatam.lat/20260808/ucrania-despliega-a-mercenarios-latinoamericanos-en-campamento-infantil-denuncian-las-fuerzas-de-1174582242.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0a/1166321853_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_204a9b0edbad56d552b019b0a231b565.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Más de una decena de muertos por ataque ucraniano con drones a la ciudad rusa de Nizhnekamsk
08:28 GMT 10.08.2026 (actualizado: 09:18 GMT 10.08.2026)
Al menos 13 personas fallecieron, entre ellas un menor, y más de 30 resultaron heridas en el ataque ucraniano contra instalaciones industriales y civiles en Nizhnekamsk, comunicaron las autoridades de la república de Tartaristán.
Todos los heridos están recibiendo la asistencia médica, agregaron. A Nizhnekamsk se desplazaron equipos adicionales de médicos.
El Gobierno de Tartaristán decretó un duelo por las víctimas del ataque contra la ciudad.
Las tropas ucranianas intensificaron sus ataques contra la población civil de Rusia en medio del avance de las fuerzas militares de este país en el frente de batalla.
Las autoridades rusas calificaron de terrorista el ataque con drones perpetrado por Ucrania, informó la portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko.
"Se abrió un caso penal por ataque terrorista perpetrado por las formaciones armadas de Ucrania contra las instalaciones industriales y civiles de la república de Tartaristán", informó la vocera.
A su vez, el comisionado del Ministerio de Exteriores ruso para los crímenes de Kiev, Rodión Miróshnik, calificó de deliberados los ataques de Kiev contra Bélgorod y Nizhnekamsk.
"Se está produciendo toda una serie de actos claramente terroristas. Literalmente, solo en los últimos dos días, en dos incidentes, el número de civiles afectados ya superó las 80 personas. Se trata de un ataque contra Bélgorod y otro contra Nizhnekamsk", aseveró.
Al mismo tiempo, el diplomático indicó que las autoridades de Kiev pretenden lograr un efecto político mediante "la intimidación de la población civil".
"Se trata de un intento de ejercer presión sobre la población civil dentro del Estado contra el que se cometen este tipo de actos terroristas", prosiguió.
Entre los últimos episodios, se destaca el bombardeo con drones contra un corpus estudiantil en Starobelsk
, que dejó 21 muertos y decenas de heridos, y el ataque contra un autobús
que transportaba a un equipo infantil de fútbol, en el que murió una persona y resultaron heridas más de siete, entre ellas varios niños.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.