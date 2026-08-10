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Más de una decena de muertos por ataque ucraniano con drones a la ciudad rusa de Nizhnekamsk

Más de una decena de muertos por ataque ucraniano con drones a la ciudad rusa de Nizhnekamsk

Sputnik Mundo

Al menos 13 personas fallecieron, entre ellas un menor, y más de 30 resultaron heridas en el ataque ucraniano contra instalaciones industriales y civiles en... 10.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-10T08:28+0000

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Todos los heridos están recibiendo la asistencia médica, agregaron. A Nizhnekamsk se desplazaron equipos adicionales de médicos.El Gobierno de Tartaristán decretó un duelo por las víctimas del ataque contra la ciudad.Las tropas ucranianas intensificaron sus ataques contra la población civil de Rusia en medio del avance de las fuerzas militares de este país en el frente de batalla.Las autoridades rusas calificaron de terrorista el ataque con drones perpetrado por Ucrania, informó la portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko.A su vez, el comisionado del Ministerio de Exteriores ruso para los crímenes de Kiev, Rodión Miróshnik, calificó de deliberados los ataques de Kiev contra Bélgorod y Nizhnekamsk.Al mismo tiempo, el diplomático indicó que las autoridades de Kiev pretenden lograr un efecto político mediante "la intimidación de la población civil"."Se trata de un intento de ejercer presión sobre la población civil dentro del Estado contra el que se cometen este tipo de actos terroristas", prosiguió.Entre los últimos episodios, se destaca el bombardeo con drones contra un corpus estudiantil en Starobelsk, que dejó 21 muertos y decenas de heridos, y el ataque contra un autobús que transportaba a un equipo infantil de fútbol, en el que murió una persona y resultaron heridas más de siete, entre ellas varios niños.

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