https://noticiaslatam.lat/20260818/al-borde-del-abismo-ucrania-afronta-problemas-presupuestarios-incluso-con-financiacion-occidental-1174714791.html

"Al borde del abismo": Ucrania afronta problemas presupuestarios incluso con financiación occidental, advierten en el Parlamento

"Al borde del abismo": Ucrania afronta problemas presupuestarios incluso con financiación occidental, advierten en el Parlamento

Sputnik Mundo

Los problemas presupuestarios de Ucrania persistirán incluso si recibe financiación completa de sus socios extranjeros, declaró Danil Guétmantsev, presidente... 18.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-18T13:55+0000

2026-08-18T13:55+0000

2026-08-18T14:15+0000

internacional

ucrania

rada suprema

presupuesto

🌍 europa

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/02/10/1121735039_0:132:3276:1976_1920x0_80_0_0_c730503bf5182e3dbda1a11da77f7352.jpg

"El incumplimiento de las previsiones presupuestarias en materia de ingresos, algunas decisiones, por decirlo suavemente, poco meditadas en el ámbito de la defensa y la ralentización objetiva del crecimiento económico han provocado que los problemas persistan incluso si cumplimos al 100% con todos nuestros compromisos y recibimos todos los fondos confirmados", escribió el diputado en su canal de Telegram.Guétmantsev también calificó la situación financiera de "difícil" y "alarmante", y pidió a la Rada que durante la actual semana parlamentaria vote a favor del cumplimiento de las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la UE.Kiev intenta cubrir los agujeros presupuestarios mediante financiación externa. Entretanto, en Occidente, la concesión de nuevos paquetes de ayuda se produce tras prolongados debates, mientras que los socios advierten cada vez con mayor frecuencia de que Ucrania debe intensificar la búsqueda de fuentes de financiación propia.Mientras tanto, los medios reportaron que la corrupción en el entorno de Volodímir Zelenski alimenta las dudas de las autoridades de la Unión Europea respecto a Kiev.

https://noticiaslatam.lat/20260818/ucrania-ya-utilizaba-imagenes-satelitales-contra-rusia-antes-de-2022-segun-medios-1174713249.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, rada suprema, presupuesto, 🌍 europa, 📈 mercados y finanzas