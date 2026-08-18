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"Al borde del abismo": Ucrania afronta problemas presupuestarios incluso con financiación occidental, advierten en el Parlamento
"Al borde del abismo": Ucrania afronta problemas presupuestarios incluso con financiación occidental, advierten en el Parlamento
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Los problemas presupuestarios de Ucrania persistirán incluso si recibe financiación completa de sus socios extranjeros, declaró Danil Guétmantsev, presidente... 18.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-18T13:55+0000
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"El incumplimiento de las previsiones presupuestarias en materia de ingresos, algunas decisiones, por decirlo suavemente, poco meditadas en el ámbito de la defensa y la ralentización objetiva del crecimiento económico han provocado que los problemas persistan incluso si cumplimos al 100% con todos nuestros compromisos y recibimos todos los fondos confirmados", escribió el diputado en su canal de Telegram.Guétmantsev también calificó la situación financiera de "difícil" y "alarmante", y pidió a la Rada que durante la actual semana parlamentaria vote a favor del cumplimiento de las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la UE.Kiev intenta cubrir los agujeros presupuestarios mediante financiación externa. Entretanto, en Occidente, la concesión de nuevos paquetes de ayuda se produce tras prolongados debates, mientras que los socios advierten cada vez con mayor frecuencia de que Ucrania debe intensificar la búsqueda de fuentes de financiación propia.Mientras tanto, los medios reportaron que la corrupción en el entorno de Volodímir Zelenski alimenta las dudas de las autoridades de la Unión Europea respecto a Kiev.
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"Al borde del abismo": Ucrania afronta problemas presupuestarios incluso con financiación occidental, advierten en el Parlamento
13:55 GMT 18.08.2026 (actualizado: 14:15 GMT 18.08.2026)
Los problemas presupuestarios de Ucrania persistirán incluso si recibe financiación completa de sus socios extranjeros, declaró Danil Guétmantsev, presidente del Comité de la Rada Suprema (Parlamento ucraniano) sobre Finanzas, Política Fiscal y Aduanera.
"El incumplimiento de las previsiones presupuestarias en materia de ingresos, algunas decisiones, por decirlo suavemente, poco meditadas en el ámbito de la defensa y la ralentización objetiva del crecimiento económico han provocado que los problemas persistan incluso si cumplimos al 100% con todos nuestros compromisos y recibimos todos los fondos confirmados", escribió el diputado en su canal de Telegram.
Guétmantsev también calificó la situación financiera de "difícil" y "alarmante", y pidió a la Rada que durante la actual semana parlamentaria vote a favor del cumplimiento de las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la UE.
"Y, de una vez por todas, olvidarnos de la política al borde del abismo", concluyó el legislador.
Kiev intenta cubrir los agujeros presupuestarios mediante financiación externa. Entretanto, en Occidente, la concesión de nuevos paquetes de ayuda se produce tras prolongados debates, mientras que los socios advierten cada vez con mayor frecuencia de que Ucrania debe intensificar la búsqueda de fuentes de financiación propia.
Mientras tanto, los medios reportaron que la corrupción en el entorno de Volodímir Zelenski alimenta las dudas
de las autoridades de la Unión Europea respecto a Kiev.