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"Prueba realmente seria": experto alerta de grandes problemas en Ucrania con la llegada del frío
"Prueba realmente seria": experto alerta de grandes problemas en Ucrania con la llegada del frío
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El sistema de servicios públicos de Ucrania está al borde del colapso desde 2025, por lo que la llegada del frío supondrá una prueba seria para el país... 15.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-15T11:48+0000
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Agregó que actualmente no hay suficiente capacidad para garantizar plenamente el funcionamiento de las grandes ciudades.Marochko subrayó que, durante los años de la operación militar especial rusa, las autoridades ucranianas han priorizado sistemáticamente el suministro de energía a su complejo militar por encima de las necesidades de la población. Esto, en sus palabras, provocó cortes de electricidad programados en todo el país.Además, pese al grave déficit energético, Ucrania "incluso se las arreglaba para exportar electricidad a los países vecinos", enriqueciendo a un reducido grupo de beneficiarios, añadió Marochko.El experto indicó que "si hablamos de invierno [boreal], entonces Ucrania se enfrenta a una prueba realmente seria", explicando que el problema podría ser el encarecimiento récord y la escasez de diésel."Por lo que ya ahora en Ucrania se está instando a la población a comprar fuentes autónomas de energía y a trasladarse de las grandes ciudades a pequeñas aldeas, donde sea posible calentar las casas con leña o carbón", concluyó.En el último año, se intensificaron los ataques ucranianos con drones contra refinerías de petróleo y depósitos de combustible en Rusia, en primer lugar en las regiones fronterizas, pero también en zonas más remotas, como Nizhni Nóvgorod, Baskortostán o Tartaristán. En respuesta, Rusia reanudó los masivos ataques de represalia que apuntan, en particular, contra instalaciones del sector energético de Ucrania, utilizado por sus Fuerzas Armadas.
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"Prueba realmente seria": experto alerta de grandes problemas en Ucrania con la llegada del frío
El sistema de servicios públicos de Ucrania está al borde del colapso desde 2025, por lo que la llegada del frío supondrá una prueba seria para el país, destacó a Sputnik el experto militar Andréi Marochko. Esto se produce en medio de los ataques de represalia de Rusia contra las instalaciones energéticas ucranianas utilizadas por sus tropas.
"Es totalmente posible que se produzcan graves accidentes en el sistema de servicios públicos de Ucrania, porque ya el año pasado estaba al borde del colapso. Tras la llegada del frío, volvieron a producirse ataques contra el sistema energético, que dejaron fuera de servicio varias capacidades", señaló el experto.
Agregó que actualmente no hay suficiente capacidad para garantizar plenamente el funcionamiento de las grandes ciudades.
Marochko subrayó que, durante los años de la operación militar especial rusa,
las autoridades ucranianas han priorizado sistemáticamente el suministro de energía a su complejo militar por encima de las necesidades de la población
. Esto, en sus palabras, provocó cortes de electricidad programados en todo el país.
Además, pese al grave déficit energético, Ucrania "incluso se las arreglaba para exportar electricidad a los países vecinos", enriqueciendo a un reducido grupo de beneficiarios, añadió Marochko.
El experto indicó que "si hablamos de invierno [boreal], entonces Ucrania se enfrenta a una prueba realmente seria", explicando que el problema podría ser el encarecimiento récord y la escasez de diésel.
"Por lo que ya ahora en Ucrania se está instando a la población a comprar fuentes autónomas de energía y a trasladarse de las grandes ciudades a pequeñas aldeas, donde sea posible calentar las casas con leña o carbón", concluyó.
En el último año, se intensificaron los ataques ucranianos con drones contra refinerías de petróleo y depósitos de combustible en Rusia, en primer lugar en las regiones fronterizas, pero también en zonas más remotas, como Nizhni Nóvgorod, Baskortostán o Tartaristán. En respuesta, Rusia reanudó los masivos ataques de represalia que apuntan, en particular, contra instalaciones del sector energético de Ucrania, utilizado por sus Fuerzas Armadas.
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