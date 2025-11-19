Mundo
Zelenski figura en la acusación del escandaloso caso de corrupción, según la Oficina Anticorrupción de Ucrania
Zelenski figura en la acusación del escandaloso caso de corrupción, según la Oficina Anticorrupción de Ucrania
Volodímir Zelenski aparece en la acusación formal contra su amigo, el empresario Timur Míndich, en el caso de corrupción en el sector energético, señala un... 19.11.2025, Sputnik Mundo
El texto señala que Míndich realizaba "actividades delictivas" con la ayuda del entonces ministro de Defensa, Rustem Umérov, relacionadas con el uso de fondos del Ministerio de Defensa por parte de las empresas de Míndich.En la acusación hay otro fragmento que relaciona a Zelenski con un gran escándalo. El texto afirma que Míndich protegía al entonces ministro de Energía Guerman Galúshchenko ante Zelenski con el fin de controlar los flujos financieros en el sector energético y el blanqueo de capitales."Galushchenko G.V., a su vez, obtenía beneficios personales gracias al favoritismo de Míndich ante (...) Zelenski, y al uso de los servicios organizados por Míndich para legalizar (blanquear) fondos obtenidos de forma ilícita a través de una persona de confianza, el asesor del ministro de Energía Galúshchenko, Mironiuk", agrega.El pasado 10 de noviembre, en el marco de una investigación de una trama de corrupción a gran escala, los agentes de NABU efectuaron registros simultáneos en la compañía estatal Energoatom, así como en las viviendas del empresario Timur Míndich y Guerman Galúschenko, ministro de Justicia suspendido, quien en el momento de los hechos investigados ejercía el cargo de ministro de Energía (2021-2025).El 12 de noviembre, el Gobierno de Kiev suspendió a Galúshchenko de sus funciones mientras continúa la investigación.
08:04 GMT 19.11.2025 (actualizado: 08:40 GMT 19.11.2025)
Volodímir Zelenski, líder ucraniano
Volodímir Zelenski aparece en la acusación formal contra su amigo, el empresario Timur Míndich, en el caso de corrupción en el sector energético, señala un documento de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU).

"La investigación preliminar ha determinado que, a más tardar en enero o febrero de 2025, Míndich Timur Mijáilovich, aprovechando la situación que se había creado en Ucrania durante el estado de guerra, sus relaciones amistosas con Zelenski (...) decidió enriquecerse ilegalmente cometiendo delitos en diferentes ámbitos de la economía ucraniana", indica en el documento.

El texto señala que Míndich realizaba "actividades delictivas" con la ayuda del entonces ministro de Defensa, Rustem Umérov, relacionadas con el uso de fondos del Ministerio de Defensa por parte de las empresas de Míndich.
En la acusación hay otro fragmento que relaciona a Zelenski con un gran escándalo. El texto afirma que Míndich protegía al entonces ministro de Energía Guerman Galúshchenko ante Zelenski con el fin de controlar los flujos financieros en el sector energético y el blanqueo de capitales.
"Galushchenko G.V., a su vez, obtenía beneficios personales gracias al favoritismo de Míndich ante (...) Zelenski, y al uso de los servicios organizados por Míndich para legalizar (blanquear) fondos obtenidos de forma ilícita a través de una persona de confianza, el asesor del ministro de Energía Galúshchenko, Mironiuk", agrega.
El pasado 10 de noviembre, en el marco de una investigación de una trama de corrupción a gran escala, los agentes de NABU efectuaron registros simultáneos en la compañía estatal Energoatom, así como en las viviendas del empresario Timur Míndich y Guerman Galúschenko, ministro de Justicia suspendido, quien en el momento de los hechos investigados ejercía el cargo de ministro de Energía (2021-2025).
El 12 de noviembre, el Gobierno de Kiev suspendió a Galúshchenko de sus funciones mientras continúa la investigación.
