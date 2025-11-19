https://noticiaslatam.lat/20251119/zelenski-figura-en-la-acusacion-del-escandaloso-caso-de-corrupcion-de-su-circulo-mas-cercano-segun-1168630392.html
Zelenski figura en la acusación del escandaloso caso de corrupción, según la Oficina Anticorrupción de Ucrania
Zelenski figura en la acusación del escandaloso caso de corrupción, según la Oficina Anticorrupción de Ucrania
Sputnik Mundo
Volodímir Zelenski aparece en la acusación formal contra su amigo, el empresario Timur Míndich, en el caso de corrupción en el sector energético, señala un... 19.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-19T08:04+0000
2025-11-19T08:04+0000
2025-11-19T08:40+0000
internacional
ucrania
volodímir zelenski
oficina anticorrupción de ucrania (nabu)
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/17/1161297684_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_4de0fa49982de3d39f809e06bceeef43.jpg
El texto señala que Míndich realizaba "actividades delictivas" con la ayuda del entonces ministro de Defensa, Rustem Umérov, relacionadas con el uso de fondos del Ministerio de Defensa por parte de las empresas de Míndich.En la acusación hay otro fragmento que relaciona a Zelenski con un gran escándalo. El texto afirma que Míndich protegía al entonces ministro de Energía Guerman Galúshchenko ante Zelenski con el fin de controlar los flujos financieros en el sector energético y el blanqueo de capitales."Galushchenko G.V., a su vez, obtenía beneficios personales gracias al favoritismo de Míndich ante (...) Zelenski, y al uso de los servicios organizados por Míndich para legalizar (blanquear) fondos obtenidos de forma ilícita a través de una persona de confianza, el asesor del ministro de Energía Galúshchenko, Mironiuk", agrega.El pasado 10 de noviembre, en el marco de una investigación de una trama de corrupción a gran escala, los agentes de NABU efectuaron registros simultáneos en la compañía estatal Energoatom, así como en las viviendas del empresario Timur Míndich y Guerman Galúschenko, ministro de Justicia suspendido, quien en el momento de los hechos investigados ejercía el cargo de ministro de Energía (2021-2025).El 12 de noviembre, el Gobierno de Kiev suspendió a Galúshchenko de sus funciones mientras continúa la investigación.
https://noticiaslatam.lat/20251116/los-escandalos-de-corrupcion-indican-la-agonia-prolongada-de-zelenski-afirma-diputado-ucraniano-1168535162.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/17/1161297684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f5fe27c5eb44ec1de615bb4c1e166162.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ucrania, volodímir zelenski, oficina anticorrupción de ucrania (nabu), 🌍 europa
ucrania, volodímir zelenski, oficina anticorrupción de ucrania (nabu), 🌍 europa
Zelenski figura en la acusación del escandaloso caso de corrupción, según la Oficina Anticorrupción de Ucrania
08:04 GMT 19.11.2025 (actualizado: 08:40 GMT 19.11.2025)
Volodímir Zelenski aparece en la acusación formal contra su amigo, el empresario Timur Míndich, en el caso de corrupción en el sector energético, señala un documento de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU).
"La investigación preliminar ha determinado que, a más tardar en enero o febrero de 2025, Míndich Timur Mijáilovich, aprovechando la situación que se había creado en Ucrania durante el estado de guerra, sus relaciones amistosas con Zelenski (...) decidió enriquecerse ilegalmente cometiendo delitos en diferentes ámbitos de la economía ucraniana", indica en el documento.
El texto señala que Míndich realizaba "actividades delictivas" con la ayuda del entonces ministro de Defensa, Rustem Umérov, relacionadas con el uso de fondos del Ministerio de Defensa por parte de las empresas de Míndich.
En la acusación hay otro fragmento que relaciona a Zelenski con un gran escándalo. El texto afirma que Míndich protegía al entonces ministro de Energía Guerman Galúshchenko ante Zelenski con el fin de controlar los flujos financieros en el sector energético y el blanqueo de capitales.
"Galushchenko G.V., a su vez, obtenía beneficios personales gracias al favoritismo de Míndich ante (...) Zelenski, y al uso de los servicios organizados por Míndich para legalizar (blanquear) fondos obtenidos de forma ilícita a través de una persona de confianza, el asesor del ministro de Energía Galúshchenko, Mironiuk", agrega.
16 de noviembre, 17:09 GMT
El pasado 10 de noviembre, en el marco de una investigación de una trama de corrupción a gran escala, los agentes de NABU efectuaron registros simultáneos en la compañía estatal Energoatom, así como en las viviendas del empresario Timur Míndich y Guerman Galúschenko, ministro de Justicia suspendido, quien en el momento de los hechos investigados ejercía el cargo de ministro de Energía (2021-2025).
El 12 de noviembre, el Gobierno de Kiev suspendió a Galúshchenko de sus funciones mientras continúa la investigación.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.