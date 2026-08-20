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Ucrania sufre un colapso tanto externo como interno, afirman medios
Ucrania sufre un colapso tanto externo como interno, afirman medios
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Las disputas internas de Ucrania se suman al impacto de los ataques cada vez más intensos de Rusia, informan medios. En particular, se destacan varios casos de... 20.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-20T13:03+0000
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De ese modo, entre los escándalos de corrupción recientes figura la destitución de la subdirectora de la oficina de Volodímir Zelenski, Irina Múdraya, así como del exministro de Defensa, Mijaíl Fiódorov, quien, a su vez, aboga por la celebración de elecciones presidenciales.En este sentido, se señala que ya no se trata de una crisis política habitual, relacionada con la lucha por el poder, sino de una profunda crisis de toda la estructura política de Ucrania.Paralelamente, el Ejército ruso ha estado llevando a cabo ataques sistemáticos y masivos con todo tipo de misiles y drones, devastando la infraestructura estratégica de Ucrania, se recalca. En concreto, las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron golpes contra los puertos del mar Negro y del río Danubio, al igual que instalaciones industriales estratégicas, como las metalúrgicas, se detalla.Recientemente, las FFAA rusas liberaron la localidad de Vodiánskoye, en la república popular de Donetsk. Al mismo tiempo, golpearon centros de entrenamiento y lanzamiento de misiles de crucero Flamingo, empresas de la industria militar, centros logísticos e infraestructuras energéticas y de transporte de Ucrania utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas, entre otros objetivos de importancia, según el Ministerio de Defensa de Rusia.
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Ucrania sufre un colapso tanto externo como interno, afirman medios
Las disputas internas de Ucrania se suman al impacto de los ataques cada vez más intensos de Rusia, informan medios. En particular, se destacan varios casos de corrupción en la cúpula de Kiev que sacuden al país.
De ese modo, entre los escándalos de corrupción recientes figura la destitución de la subdirectora de la oficina de Volodímir Zelenski, Irina Múdraya, así como del exministro de Defensa, Mijaíl Fiódorov, quien, a su vez, aboga por la celebración de elecciones presidenciales.
En este sentido, se señala que ya no se trata de una crisis política habitual, relacionada con la lucha por el poder, sino de una profunda crisis de toda la estructura política de Ucrania.
Paralelamente, el Ejército ruso ha estado llevando a cabo ataques sistemáticos y masivos con todo tipo de misiles y drones, devastando la infraestructura estratégica de Ucrania, se recalca. En concreto, las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron golpes contra los puertos del mar Negro y del río Danubio, al igual que instalaciones industriales estratégicas, como las metalúrgicas, se detalla.
Recientemente, las FFAA rusas liberaron la localidad de Vodiánskoye
, en la república popular de Donetsk. Al mismo tiempo, golpearon centros de entrenamiento y lanzamiento de misiles de crucero Flamingo, empresas de la industria militar, centros logísticos e infraestructuras energéticas y de transporte de Ucrania utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas, entre otros objetivos de importancia, según el Ministerio de Defensa de Rusia.
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