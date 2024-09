https://noticiaslatam.lat/20240924/pese-a-la-crisis-economica-cuba-cuenta-con-lo-elemental-para-salvar-vidas-ante-las-arbovirosis-1157747115.html

Pese a la crisis económica, Cuba cuenta "con lo elemental para salvar vidas" ante las arbovirosis

Pese a la crisis económica, Cuba cuenta "con lo elemental para salvar vidas" ante las arbovirosis

24.09.2024

Si bien el control de la situación epidemiológica constituye una prioridad en la mayor de las Antillas, el país experimenta la peor crisis económica de las últimas tres décadas, con un innegable impacto en la sociedad y donde el sistema de salud no está exento de sus consecuencias, consideró a Sputnik el doctor Carlos Alberto González, especialista en Medicina General Integral (MGI).No obstante, la estructura piramidal del sistema nacional de salud, provisto de una base muy amplia con 11.500 consultorios médicos de la familia diseminados por el país, cientos de policlínicos, más de 150 hospitales y miles de camas hospitalarias le confieren un carácter "sólido y resiliente", sumado a una experiencia de muchos años frente a las arbovirosis."Esto facilita el manejo constante de los cuadros, tanto a nivel comunitario, hospitalario y de país. Por tanto, el sistema sí está en condiciones de hacer frente a las enfermedades víricas y aún no ha sido tensado al extremo, pues ha podido manejar con cierta solvencia la situación epidemiológica durante el verano que, aunque difícil, no se compara con otros momentos", subrayó.El médico, quien labora como jefe de la terapia del Cuerpo de Guardia del Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín, recordó que en 2015 la nación caribeña vivió un aumento "explosivo" de los casos de dengue, acompañado de un brote de cólera, y evocó la experiencia más reciente con el enfrentamiento a la pandemia Covid-19.Lo elemental para salvar vidasGonzález apuntó, asimismo, que en los consultorios, policlínicos y redes hospitalarias se adoptan una serie de medidas que incluyen el aumento de la pesquisa activa en la búsqueda de casos febriles y la organización dentro de los hospitales para asumir la llegada de pacientes con esa sintomatología, en salas específicas y bajo el cuidado de un personal determinado."Respecto al dengue, el 80 % de las personas no desarrollan este padecimiento y se mantienen asintomáticas. Esto quiere decir que no se enteran de que han sido infectadas. Un 15 % presenta los síntomas clásicos: fiebre, rash y dolores, y solo un 5 % requiere hospitalización o muestra las formas graves de la enfermedad", explicó.Por tanto, de acuerdo con el médico, el procedimiento en la mayoría de las ocasiones es sencillo y resulta suficiente con acciones generales como el reposo, la ingestión de abundantes líquidos, una alimentación adecuada y tomar fármacos como el paracetamol para el manejo de la fiebre.A su juicio es muy importante el tiempo, "las personas a veces no acuden con prontitud al médico, ignoran los signos de alarma y eso también contribuye al incremento de fallecidos; por otro lado, se trata de una enfermedad que resulta mortal en algunos casos y, en mi experiencia, cuando aparecen estas formas fulminantes hay poco que hacer, el margen de maniobra terapéutico es escaso".¿Cómo afecta la crisis económica?La emprendedora cubana Yenisleydis Pupo tuvo Oropouche a comienzos de julio último, los primeros síntomas fueron decaimiento, dolor de cabeza y fiebre muy alta, y aunque al siguiente día no experimentó ningún síntoma, al tercero experimentó una recaída más fuerte y durante poco más de una semana "no me pude levantar de la cama y tenía con escalofríos".Residente en el municipio de San José, provincia Mayabeque, la joven señaló a Sputnik que algunas de las acciones asumidas en ese territorio son el empleo de las redes sociales y los medios de comunicación para la difusión de métodos preventivos y de explicaciones respecto al procedimiento a seguir frente a la enfermedad y cómo evitar complicaciones.Sin embargo, "se demoran semanas en recoger los basureros, existen salideros en la mayoría de las calles, los jardines y algunos parques cercanos a zonas residenciales están llenos de malezas, faltan más medidas drásticas para evitar la expansión de mosquitos y jejenes".Para González la actual crisis incide desde múltiples puntos de vista en la salud de la sociedad, comunidades e individuos, "un ejemplo son las afectaciones a la red hidrosanitaria, que en el país es muy deficiente; la cantidad de salideros y la falta de recogida de los desechos sólidos favorece el aumento de las arbovirosis y facilita que el agente transmisor y la enfermedad se propaguen", acotó.A esa situación, puntualizó, se le suma la falta de combustible para la fumigación y los insecticidas, "con un daño y un impacto negativo que es multifactorial y de un manejo complejo"; además, los problemas en la distribución del agua determinan la necesidad de que las persones acumulen ese líquido en las casas y no siempre implementan las recomendaciones de las autoridades."La inmensa mayoría de los criaderos de mosquitos se encuentran dentro de los domicilios, cerca del 80 %, y también en los centros de trabajo. Ello quiere decir claramente que no es efectiva la realización del autofocal en los hogares y espacios laborales. La sociedad pudiera tener un rol más activo, decisivo y protagónico y contribuir más con su propio estado de salud", insistió.¿Aumento de las arbovirosis?Según el experto, en América del Sur la epidemia del dengue reportó un aumento durante los primeros seis meses de 2024, sin embargo, Cuba aún transita por el verano y aún es muy pronto para la emisión de estadísticas serias, tampoco se le aplican estudios a la totalidad de los pacientes con cuadros febriles."No existen pruebas científicas confiables de que este año haya sido especialmente malo para el país en cuanto al número de enfermos. Con el Oropouche sucede algo similar, hace solo cuatro meses que se determinaron los primeros casos, es muy pronto para contar con cifras exactas", aseguró González.Sin embargo, en consideración del entrevistado, la evidencia anecdótica y la experiencia de los colegas en el tratamiento a esos pacientes permiten afirmar que el Oropouche ha tenido un impacto significativo sobre la calidad de vida de la población, "tiene una mortalidad muy baja, pero sí es bastante molesto y los cuadros febriles se repiten en ciclos".Asimismo, consideró que la eficacia y profesionalidad de los especialistas en la mayor de las Antillas fue determinante para el diagnóstico, teniendo en cuenta que unas semanas después del comienzo del brote en Santiago de Cuba ya se tenía certeza sobre este virus y luego se le ha dado seguimiento a su evolución.

