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¿El modelo se agotó? La economía chilena se estanca en la primera mitad de 2026

¿El modelo se agotó? La economía chilena se estanca en la primera mitad de 2026

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El producto interno bruto de Chile se contrajo en el primer semestre de 2026 como consecuencia de una caída en la minería de cobre, la principal industria del... 19.08.2026, Sputnik Mundo

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La economía chilena volvió a contraerse en el segundo trimestre del año, completando así todo un primer semestre en caída, de acuerdo al último informe de Cuentas Nacionales divulgado por el Banco Central de Chile.El organismo reportó que, entre abril y junio, la actividad económica chilena disminuyó un 0,2% en términos anuales, como consecuencia de una caída de 2,1% en las exportaciones y una baja del 6,4% en la producción minera, particularmente por una menor extracción de cobre.El dato se vuelve preocupante si se suma al del primer trimestre del año, cuando la caída del PIB había sido de 0,5%. Al completar seis meses seguidos de caída, la economía chilena roza lo que los especialistas califican como una "recesión" económica.El economista Allan Álvarez Huencho comentó a Sputnik que los datos "no son para descorchar champán", ya que no solo evidencian un mal resultado de la economía durante un semestre completo, sino que cada mes, individualmente, tuvo cifras a la baja. De todos modos, enfatizó que el dato "tampoco significa que haya un desplome de la economía" ni que el país se encuentre en "una situación de emergencia".El experto aclaró, en ese contexto, que todavía no puede decirse que la economía chilena se encuentra efectivamente en recesión, dado que la comparación de los primeros trimestres del 2026 con los mismos períodos del año anterior no arroja un resultado negativo.Aun así, Álvarez Huencho aclaró que detrás del estancamiento aparecen los inconvenientes que atraviesa la minería chilena, que se presenta como la actividad económica que más cae a partir de "problemas de oferta" que llevaron a disminuir la producción incluso en momentos de buenos precios internacionales.El economista señaló que, si bien hay incrementos en la actividad económica de otros sectores como el comercio o los servicios, no alcanzan para contrapesar la caída de la principal industria del país.Un "cambio de modelo"También consultado por Sputnik, el economista e investigador de la Fundación SOL Santiago Rosselot sostuvo que las nuevas cifras aportadas por el Banco Central "no hacen más que confirmar una tendencia que se venía observando en los últimos meses y años y que tiene que ver con el estancamiento de los principales motores de la economía chilena".Para el experto, el dato más elocuente del último informe está en la caída de la producción minera, ya que demuestra que "se empiezan a ver los límites estructurales de la minería en Chile".Rosselot insistió en que la minería chilena debe "reinventarse" para poder seguir generando crecimiento económico. "Es necesario pensar en alternativas, en encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás y en el desarrollo de una industria manufacturera que en su momento existió en Chile, pero fue destruida", complementó.Para Álvarez Huencho, aunque Chile apunte a cambiar su matriz productiva, la minería siempre será una parte crucial de su ecuación económica. "Un país que tiene limones va a vender limonada, uno que tiene petróleo va a vender petróleo y un país como Chile, que tiene cobre, va a vender cobre", remarcó.Por eso, advirtió que, aunque se intente ir hacia una diversificación de la economía dándole más valor a otras economías como el comercio o el turismo, la minería tiene un peso "estructural" en el ingreso chileno y "está muy arraigada en la cultura de Chile".Para los analistas, el Gobierno de José Antonio Kast no parece muy dispuesto a buscar alternativas para diversificar la matriz productiva, sino que concentra sus esfuerzos para reactivar la economía en un aumento de la inversión como consecuencia de exoneraciones tributarias.¿Kast apunta a modificar la tendencia?Según Rosselot, la fórmula económica de Kast "no muestra nada nuevo", sino que replica un modelo económico que fue utilizado mayormente durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Como resultado de eso, opinó, difícilmente Chile retome un crecimiento sostenido en el tiempo y logre una redistribución de ingresos que beneficie a las familias chilenas y reduzca el empleo precario en el país.Álvarez Huencho sostuvo que al Gobierno de Kast parecería no generarle grandes inconvenientes que exista un enlentecimiento de la economía, ya que mantiene una "expectativa de reactivación muy baja" y basada exclusivamente en generar dinamismo a partir de exoneraciones fiscales.Así las cosas, y con una previsión de crecimiento para todo el 2026 cercana al 1%, el experto estimó que las metas de alcanzar un crecimiento anual de entre el 4% o 5% del PIB parecen cada vez más lejanas.Al igual que Rosselot, Álvarez Huencho advirtió que la contracara de esta apuesta es "el deterioro del empleo y la precarización a partir de la informalidad, especialmente en mujeres y jóvenes".

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