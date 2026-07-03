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Apertura diplomática de Kast podría apuntalarlo como "un rol de bisagra" en América Latina, dice experto

Apertura diplomática de Kast podría apuntalarlo como "un rol de bisagra" en América Latina, dice experto

Sputnik Mundo

Con sus últimos encuentros con mandatarios de Brasil, Paraguay y Uruguay, el presidente chileno José Antonio Kast ha mostrado un novedoso interés en la... 03.07.2026, Sputnik Mundo

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En los últimos días, Kast encadenó dos visitas a Paraguay y Uruguay en las que, además de participar en la cumbre de presidentes del Mercosur realizada en Asunción, se entrevistó con su homólogo paraguayo, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi. En ambos casos, planteó la necesidad de un entendimiento regional como un asunto clave."Si queremos impulsar el desarrollo y la seguridad en América Latina, tenemos que trabajar juntos. Algunos pintan mapas según quien gobierne, unos azules, otros rojos; yo prefiero un mapa que me diga dónde están los criminales, dónde hay oportunidades de inversión, dónde podemos generar más empleo", dijo en su discurso en Montevideo luego de reunirse con Orsi."Juntos, somos mejores. Juntos, podemos crecer más. Juntos, crearemos más empleo", prosiguió el mandatario chileno. Y agregó: "No venimos a discutir ideología; venimos a construir soluciones en conjunto".En efecto, las reuniones con Peña y Orsi no fueron las únicas acciones de integración regional que el presidente chileno emprendió en las últimas semanas. A finales de mayo, el mandatario chileno fue el anfitrión de un acuerdo denominado "Compromiso Regional de Santiago Contra la Delincuencia Organizada Transnacional", en el que participaron, a través de cancilleres y ministros de Seguridad, los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú.¿En búsqueda de alianzas?En diálogo con Sputnik, el analista internacional chileno Gilberto Aranda apuntó que, si bien el compromiso en materia de seguridad solo reunió a Gobiernos afines de la región, Kast mostró otra apertura al darle prioridad a la cumbre del Mercosur y las conversaciones que allí entabló con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el propio uruguayo Orsi, a quien volvió a ver apenas horas después.También consultado por este medio, el politólogo chileno Marcelo Mella atribuyó estos pasos del mandatario chileno a un pragmatismo surgido de los problemas que el propio Gobierno del país sudamericano ha debido afrontar desde su asunción, en marzo de 2026, particularmente en los ámbitos de seguridad y crecimiento económico.En ambos terrenos, señaló el analista, las propuestas más extremas que habían apuntalado a Kast durante la campaña electoral —como frenar la migración ilegal con una zanja en la frontera norte o solucionar los problemas económicos con recortes masivos en el Estado— no han tenido los resultados esperados, comprometiendo el apoyo popular al presidente.Para Mella, el Gobierno de Kast se encuentra recalculando sus posiciones y se debate entre alivianar el "enfoque identitario inicial" para dar pie a "un pragmatismo necesario para tener un nivel de éxito en su gestión".Kast y su rol entre Trump, Milei y LulaAranda señaló que, en un escenario en el que no todos los mandatarios de las derechas regionales tienen las mismas características, la reciente apuesta de Kast por establecer diálogos con Gobiernos de otra sintonía lo coloca "en un contrapunto con el presidente argentino Javier Milei".Así, ilustró, mientras Milei rechaza participar de la cumbre del Mercosur en medio de las tensiones con el brasileño Lula, Kast parece mantener una apuesta por la región, especialmente con la seguridad y el intercambio económico como banderas. Todo esto, claro está, "sin llegar a ser un partidario del sur global ni mucho menos", aclaró.Para Mella, el camino que ese pragmatismo en la política exterior chilena tome en los próximos meses estará vinculado a la suerte que tenga el presidente estadounidense Donald Trump en las elecciones legislativas de EEUU, fijadas para el 3 de noviembre de 2026.El experto recordó que Trump continúa siendo "el gran referente" de Kast y, mientras un buen resultado electoral del norteamericano podría reforzar un discurso más cercano a las raíces radicales del presidente chileno, un revés electoral aceleraría la búsqueda de Kast por posturas más moderadas."Si el resultado en EEUU es negativo para Trump, Kast no tiene otro camino que no sea un mayor pragmatismo en el diseño de su política exterior, dado que un eventual escenario de derrota de Trump va a tener un efecto en todos los liderazgos de la nueva derecha en la región", analizó el politólogo.

https://noticiaslatam.lat/20260611/descontento-con-jose-kast-no-hay-un-plan-de-seguridad-en-chile-1173850429.html

https://noticiaslatam.lat/20260513/megaoperativos-y-detenciones-masivas-kast-busca-responder-a-la-demanda-de-seguridad-en-chile-1173433301.html

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