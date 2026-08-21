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El poderío militar al límite: la prensa cuestiona la influencia de EEUU ante la impotencia de su defensa aérea

El poderío militar al límite: la prensa cuestiona la influencia de EEUU ante la impotencia de su defensa aérea

Sputnik Mundo

La capacidad de Washington para seguir manteniendo el orden mundial establecido ya no es tan evidente, escriben los medios estadounidenses. Este hecho quedó al... 21.08.2026, Sputnik Mundo

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EEUU en su guerra contra Irán ya ha gastado la mitad de sus existencias de misiles antiaéreos, como los Patriot y los THAAD, y ha empleado un tercio de su arsenal de misiles de largo alcance Tomahawk y JASSM, según el artículo. De acuerdo con las estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, en el arsenal estadounidense solo quedan 800 misiles para el sistema Patriot, recuerda.Según el texto, ante el rápido consumo de armamento estadounidense por Ucrania y los retrasos de varios años en los envíos, los productores de misiles interceptores solo lograron un aumento insignificante. Lockheed Martin anunció la entrega de 620 misiles PAC-3 MSE en 2025, lo que representa solo un 20% más que el año anterior.Por otro lado, la fabricación de misiles en Rusia ha crecido considerablemente desde 2022, a pesar de las sanciones occidentales. Conforme con las estimaciones de la inteligencia occidental, Moscú produce actualmente más de 100 misiles balísticos al mes y aproximadamente la misma cantidad de misiles de crucero.En total, los países socios de Rusia, como China, Corea del Norte e Irán, fabrican varias veces más misiles balísticos que la cantidad de misiles interceptores que producen los países occidentales, y este desequilibrio constituye el talón de Aquiles del mundo occidental, señala el texto. En este contexto resalta que, para derribar un misil balístico, se necesitan dos o tres misiles interceptores.Ante esta incapacidad militar estadounidense, los funcionarios europeos, aunque expresan de manera pública su apoyo a la alianza de la OTAN, en privado dudan cada vez más de que Washington los ayude en caso de un hipotético conflicto con Rusia, señala la publicación.Y las reiteradas negativas de la Casa Blanca a proporcionar misiles Patriot a Kiev, la humillación ante Irán, la relajación de la presión sobre Corea del Norte y la suspensión de los suministros militares a Taiwán ponen de manifiesto los límites del poderío bélico y la influencia de EEUU en el mundo, cierra el medio.

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