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La OTAN sufre un fracaso total en materia de defensa a raíz de la experiencia de Ucrania, según medios

La OTAN sufre un fracaso total en materia de defensa a raíz de la experiencia de Ucrania, según medios

Sputnik Mundo

La demanda de misiles interceptores supera con creces la oferta en Europa y la OTAN, informan medios británicos. Además de que Ucrania ya no es capaz de... 15.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-15T18:36+0000

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Se trata, ante todo, del agotamiento de las reservas del sistema de defensa antiaérea Patriot. Mientras los países occidentales producen alrededor de 840 proyectiles interceptores al año, Ucrania necesita anualmente el triple de este número, según las calculaciones de la prensa.Por su parte, la tasa de interceptación de los misiles rusos ha caído del 70% a cero, indican. "Kiev debe prepararse para un invierno con cortes de suministro eléctrico extremadamente graves y dispersar y reforzar los sistemas esenciales para la vida, como el agua, el saneamiento, la electricidad y la calefacción", escriben.El déficit se agravó con la agresión de Estados Unidos contra Irán, que generó una necesidad de sistemas Patriot en todo Oriente Medio. Así, la desoladora situación que se ha creado para Ucrania pone de manifiesto un grave error de planificación en materia de defensa por parte de todo el bloque de la OTAN, concluyen los medios, agregando que también crea el riesgo de que Europa se quede sin defensa en el futuro.El 8 de julio, el presidente de EEUU, Donald Trump, no descartó la posibilidad de otorgar a Ucrania una licencia para fabricar misiles Patriot, en un contexto de golpes rusos contra instalaciones de la infraestructura militar ucraniana y el reconocimiento por parte de Kiev de la falta de recursos para repelerlos y de su indefensión de facto en materia de defensa aérea.Sin embargo, el 7 de agosto, el madatario estadounidense mostró reticencia a enviar más misiles de largo alcance y sistemas Patriot a Ucrania, argumentando que el propio país los necesita más.Desde Moscú se ha reiterado en numerosas ocasiones que ningún suministro de armamento occidental frenará la determinación de Rusia de alcanzar sus objetivos en Ucrania, sino que solo servirá para prolongar las hostilidades y aumentar el número de víctimas y daños.

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