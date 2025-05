https://noticiaslatam.lat/20250527/las-reservas-se-estan-agotando-kiev-estaria-preocupada-por-mas-defensas-antiaereas-1162752861.html

"Las reservas se están agotando": Kiev estaría preocupada por más defensas antiaéreas de EEUU

Sputnik Mundo

La lentitud en la producción de misiles para los sistemas de defensa antiaérea estadounidenses Patriot estaría generando especial preocupación en Ucrania

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que su país no apoyará más a Ucrania con armamento, las autoridades de Kiev insisten en solicitar misiles Patriot para poder derribar misiles hipersónicos que sean lanzados contra territorio ucraniano. Sin embargo, el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, ha reconocido: "No tenemos [esos misiles]". "En medio de la demanda mundial y la lenta producción de misiles Patriot, pocos países están dispuestos a enviar más a Ucrania. Además, Estados Unidos teme enemistarse con Rusia", añade el rotativo. Y es que Washington ha pedido a sus aliados que donen o cedan misiles y/o sistemas Patriot de sus propios arsenales para Kiev, pero la realidad es que "ninguno de estos países quiere renunciar tampoco a sus sistemas Patriot". Un alto diplomático europeo aseguró a The Washington Post que Estados Unidos en este momento está priorizando llenar sus propios arsenales de misiles y sistemas Patriot "en caso de un ataque de Irán u otro adversario". Por ello, dijo, no será tan fácil para Ucrania contar con ese armamento en el corto plazo. Un alto funcionario ucraniano declaró por su parte que está consciente de que Washington ya no enviará armamento y municiones gratis. "Piensan como gente de negocios. Si yo te doy algo, tú tienes que darme algo a cambio. Tenemos que adaptarnos a esto", comentó el funcionario. En tanto, la Administración Trump permitió a Alemania reexportar material Patriot a Kiev después de que Ucrania firmara el acuerdo sobre minerales en abril pasado.

