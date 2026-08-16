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"Signo de desesperación": la escasez de sistemas Patriot dejaría a Ucrania en un callejón sin salida, según medios
"Signo de desesperación": la escasez de sistemas Patriot dejaría a Ucrania en un callejón sin salida, según medios
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Ante la falta de sistemas de defensa aérea Patriot, Ucrania quedó prácticamente indefensa frente a los ataques rusos, señalan medios europeos. Pese a lo... 16.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-16T15:51+0000
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La ausencia de misiles interceptores sitúa a Ucrania en "una posición precaria" de cara a la temporada invernal, dejando toda la infraestructura crítica en una situación vulnerable, señala la prensa. En este contexto, "la petición de ayuda de Zelenski es un signo de desesperación", se afirma.Además, la escasez de estos arsenales se hace sentir en todo el mundo: ni Estados Unidos ni Europa disponen de reservas suficientes de misiles, indican.Una pequeña esperanza llegó con la promesa del presidente de EEUU, Donald Trump, durante la cumbre de la OTAN de julio de conceder a Ucrania una licencia para producirlos por su cuenta. Sin embargo, menos de un mes después, el propio mandatario declaró que "no está seguro" de que sea posible hacerlo."Es un arma extraordinaria y (...) tenemos que tener un poco de cuidado a la hora de decidir a quién concedemos una licencia. En realidad, no solemos conceder licencias para este tipo de equipos", declaró en una de sus entrevistas.¿A qué se deben las dudas?Por un lado, los fabricantes del Patriot temen que la tecnología pueda filtrarse. Por otro lado, incluso si se alcanza un acuerdo y Kiev obtiene la licencia, organizar la producción requeriría mucho tiempo, hasta varios años, señalan los medios.El 8 de julio, el presidente de EEUU, Donald Trump, no descartó la posibilidad de otorgar a Ucrania una licencia para fabricar misiles Patriot, en un contexto de golpes rusos contra instalaciones de la infraestructura militar ucraniana y el reconocimiento por parte de Kiev de la falta de recursos para repelerlos y de su indefensión de facto en materia de defensa aérea.Sin embargo, el 7 de agosto, el mandatario estadounidense mostró reticencia a enviar más misiles de largo alcance y sistemas Patriot a Ucrania, argumentando que el propio país los necesita más.Desde Moscú se ha reiterado en numerosas ocasiones que ningún suministro de armamento occidental frenará la determinación de Rusia de alcanzar sus objetivos en Ucrania, sino que solo servirá para prolongar las hostilidades y aumentar el número de víctimas y daños.
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"Signo de desesperación": la escasez de sistemas Patriot dejaría a Ucrania en un callejón sin salida, según medios

15:51 GMT 16.08.2026
© Foto : Inteligencia artificialEl presidente de EEUU, Donald Trump, y Volodímir Zelenski (imagen creada por IA)
El presidente de EEUU, Donald Trump, y Volodímir Zelenski (imagen creada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 16.08.2026
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Ante la falta de sistemas de defensa aérea Patriot, Ucrania quedó prácticamente indefensa frente a los ataques rusos, señalan medios europeos. Pese a lo desesperadas que han sido las peticiones de Volodímir Zelenski, Kiev se ha visto, en esencia, en una situación sin salida, escriben.
La ausencia de misiles interceptores sitúa a Ucrania en "una posición precaria" de cara a la temporada invernal, dejando toda la infraestructura crítica en una situación vulnerable, señala la prensa. En este contexto, "la petición de ayuda de Zelenski es un signo de desesperación", se afirma.
Además, la escasez de estos arsenales se hace sentir en todo el mundo: ni Estados Unidos ni Europa disponen de reservas suficientes de misiles, indican.
Una pequeña esperanza llegó con la promesa del presidente de EEUU, Donald Trump, durante la cumbre de la OTAN de julio de conceder a Ucrania una licencia para producirlos por su cuenta. Sin embargo, menos de un mes después, el propio mandatario declaró que "no está seguro" de que sea posible hacerlo.
"Es un arma extraordinaria y (...) tenemos que tener un poco de cuidado a la hora de decidir a quién concedemos una licencia. En realidad, no solemos conceder licencias para este tipo de equipos", declaró en una de sus entrevistas.
Miembros del Ejército estadounidense junto a un sistema de defensa antiaérea Patriot - Sputnik Mundo, 1920, 15.08.2026
Defensa
La OTAN sufre un fracaso total en materia de defensa a raíz de la experiencia de Ucrania, según medios
ayer, 18:36 GMT

¿A qué se deben las dudas?

Por un lado, los fabricantes del Patriot temen que la tecnología pueda filtrarse.

"Es difícil ceder este tipo de tecnología (...) Las personas a las que se les cede esta tecnología podrían volverse algún día en tu contra", argumentó Trump.

Por otro lado, incluso si se alcanza un acuerdo y Kiev obtiene la licencia, organizar la producción requeriría mucho tiempo, hasta varios años, señalan los medios.
El 8 de julio, el presidente de EEUU, Donald Trump, no descartó la posibilidad de otorgar a Ucrania una licencia para fabricar misiles Patriot, en un contexto de golpes rusos contra instalaciones de la infraestructura militar ucraniana y el reconocimiento por parte de Kiev de la falta de recursos para repelerlos y de su indefensión de facto en materia de defensa aérea.
Sin embargo, el 7 de agosto, el mandatario estadounidense mostró reticencia a enviar más misiles de largo alcance y sistemas Patriot a Ucrania, argumentando que el propio país los necesita más.
Desde Moscú se ha reiterado en numerosas ocasiones que ningún suministro de armamento occidental frenará la determinación de Rusia de alcanzar sus objetivos en Ucrania, sino que solo servirá para prolongar las hostilidades y aumentar el número de víctimas y daños.
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