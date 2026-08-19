https://noticiaslatam.lat/20260819/por-que-la-gente-en-america-latina-y-el-caribe-padece-hambre-si-la-region-es-potencia-1174721951.html

¿Por qué la gente en América Latina y el Caribe padece hambre si la región es potencia agroalimentaria?

¿Por qué la gente en América Latina y el Caribe padece hambre si la región es potencia agroalimentaria?

Sputnik Mundo

América Latina y el Caribe es una potencia agroalimentaria mundial, pero 32 millones de personas todavía padecen hambre, mientras cerca de 70% de los... 19.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-19T07:15+0000

2026-08-19T07:15+0000

2026-08-19T07:15+0000

américa latina

rené orellana

fao

onu

🥚 alimentación

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/16/1174368266_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b7e4b9ae6659b0488e61c045d299f9bc.jpg

La paradoja se produce pese a que existen entre 700.000 y 900.000 millones de dólares administrados por instituciones financieras de desarrollo que podrían dirigirse al sector. Ante este escenario, la FAO llamó a mejorar la orientación de las inversiones para que lleguen a pequeños productores y territorios rurales con mayor potencial de impacto.Durante el encuentro "Invirtiendo en los sistemas agroalimentarios de América Latina y el Caribe", René Orellana Halkyer, representante regional de la FAO, señaló que transformar los sistemas agroalimentarios requiere no solo movilizar más recursos, sino definir dónde invertir y cómo incorporar a más productores a las cadenas de valor.El diario mexicano La Jornada destacó que uno de los principales obstáculos para los productores es el acceso limitado al crédito formal, pese a la disponibilidad de recursos financieros. Para enfrentar esta situación, la FAO propone crear "ecosistemas financieros territoriales" que conecten a productores, gobiernos, empresas, instituciones financieras, mercados y políticas públicas.El objetivo es que el financiamiento pueda adaptarse a los ciclos productivos y a las condiciones económicas, sociales, ambientales y climáticas de cada región. La organización considera que este enfoque permitiría atender de manera más efectiva las necesidades de las comunidades rurales.Orellana también planteó sustituir el financiamiento de proyectos individuales por carteras territoriales de inversión que integren producción, infraestructura, cadenas de valor, conectividad, mercados y servicios técnicos.Entre las herramientas propuestas se encuentran las garantías, el financiamiento mixto, los fondos de primera pérdida, los seguros agropecuarios y la asistencia técnica durante la etapa de preinversión. Estos mecanismos, según la FAO, pueden mejorar la calidad de los proyectos y facilitar que más productores accedan a recursos.El medio mexicano informó que el organismo de Naciones Unidas actualmente opera más de 1.000 millones de dólares mediante unos 400 proyectos en 32 países de América Latina y el Caribe, en colaboración con gobiernos, productores, cooperativas, pequeñas y medianas empresas rurales, comunidades y autoridades locales.El desafío, concluyó Orellana, es lograr que una mayor proporción de los recursos disponibles llegue directamente a los productores y territorios rurales, especialmente ante las restricciones fiscales de los gobiernos. Para la FAO, mejorar el acceso al financiamiento resulta fundamental para aprovechar el potencial agroalimentario de la región y reducir los niveles de hambre que aún persisten.

https://noticiaslatam.lat/20260805/el-nino-podria-sumir-a-16-millones-de-latinoamericanos-mas-en-hambre-aguda-advierte-la-onu-1174554141.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rené orellana, fao, onu, 🥚 alimentación