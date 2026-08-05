El Niño podría sumir a 16 millones de latinoamericanos más en hambre aguda, advierte la ONU
© AP Photo / Bruna PradoUnos 645 millones de personas padecen hambre en el mundo, alerta la ONU
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El número de personas en América Latina y el Caribe que enfrentan una grave escasez de alimentos podría aumentar en 16 millones hacia finales de 2027 debido a la intensificación del fenómeno de El Niño, indica un análisis del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU. En total, afectaría a casi 49 millones de personas en el mundo, detalla.
"El Niño supone una amenaza enorme para la seguridad alimentaria de millones de personas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad", afirmó Carl Skau, director ejecutivo en funciones del PMA.
El PMA analizó la situación en 45 países que ya enfrentan inestabilidad alimentaria y donde El Niño podría afectar significativamente las precipitaciones, las temperaturas y la probabilidad de sequías e inundaciones. En estos países, el número total de personas con inseguridad alimentaria aguda aumentaría de aproximadamente 225 millones a 274 millones, lo que significa un aumento de un 22%.
De acuerdo con el informe del organismo:
América Latina y el Caribe podrían registrar uno de los aumentos más graves en inseguridad alimentaria, con más de 16 millones de personas afectadas adicionalmente.
Centroamérica, en particular, experimentaría el mayor incremento de todas las regiones analizadas, con un 83,1%.
En África Oriental y Meridional más de 18 millones de personas más podrían ver deteriorada su seguridad alimentaria.
En Asia y el Pacífico: 8,2 millones de personas adicionales.
África Occidental y Central: casi 6 millones de personas más.
El fenómeno de El Niño es la fase cálida de un ciclo climático natural y se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico tropical, lo que altera la circulación atmosférica, modifica los patrones de lluvia y temperatura en gran parte del planeta.
Según el comunicado del PMA, el fenómeno alcanzaría su punto álgido entre septiembre y diciembre de 2026, pero "en muchos lugares los efectos se dejarán sentir a lo largo de 2027, debido a las repercusiones en los futuros ciclos de cosecha".
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