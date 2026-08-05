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El Niño podría sumir a 16 millones de latinoamericanos más en hambre aguda, advierte la ONU

El Niño podría sumir a 16 millones de latinoamericanos más en hambre aguda, advierte la ONU

Sputnik Mundo

El número de personas en América Latina y el Caribe que enfrentan una grave escasez de alimentos podría aumentar en 16 millones hacia finales de 2027 debido a... 05.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-05T18:10+0000

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El PMA analizó la situación en 45 países que ya enfrentan inestabilidad alimentaria y donde El Niño podría afectar significativamente las precipitaciones, las temperaturas y la probabilidad de sequías e inundaciones. En estos países, el número total de personas con inseguridad alimentaria aguda aumentaría de aproximadamente 225 millones a 274 millones, lo que significa un aumento de un 22%.De acuerdo con el informe del organismo:El fenómeno de El Niño es la fase cálida de un ciclo climático natural y se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico tropical, lo que altera la circulación atmosférica, modifica los patrones de lluvia y temperatura en gran parte del planeta.Según el comunicado del PMA, el fenómeno alcanzaría su punto álgido entre septiembre y diciembre de 2026, pero "en muchos lugares los efectos se dejarán sentir a lo largo de 2027, debido a las repercusiones en los futuros ciclos de cosecha".

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