https://noticiaslatam.lat/20251003/mexico-es-el-pais-que-mas-desperdicia-alimentos-en-latinoamerica-segun-estudio--1167116231.html

México es el país que más desperdicia alimentos en Latinoamérica, según estudio

México es el país que más desperdicia alimentos en Latinoamérica, según estudio

Sputnik Mundo

Cada año se pierden en suelo mexicano 30 millones de toneladas de alimentos que son seguros o aptos para consumo humano, lo que coloca a esa nación como el... 03.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-03T08:17+0000

2025-10-03T08:17+0000

2025-10-03T08:46+0000

américa latina

méxico

fao

onu

medioambiente

🥚 alimentación

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/02/1167117765_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c2bc82e8a3abf3a250616b4f741744a.jpg

En palabras de Mariana Jiménez, directora de la Red BAMX, lo anterior es aún más grave si se considera que, en un país con más de 20 millones de personas que viven con inseguridad alimentaria de moderada a severa, cada minuto se van a la basura dos tráileres llenos de comida.En el marco de las actividades por el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, la ejecutiva indicó que el impacto económico del desperdicio representa 2,5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) del país. Mientras que el impacto medioambiental equivale a la contaminación de 16 millones de automóviles. Jiménez añadió que los comestibles desperdiciados se dan en toda la cadena de suministro. Del total, la Red BAMX ha logrado recuperar 180.000 toneladas que fueron distribuidas entre 2,5 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria.De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el desperdicio de alimentos en México equivale al 34% de la producción nacional y representa un costo económico superior a los 20.513 millones de dólares.Además, genera 36 millones de toneladas de dióxido de carbono, al tiempo que consume el 40% del agua destinada a la agricultura.En ese sentido, la organización sostiene que abordar esta problemática representa una oportunidad a favor del clima, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de nuestros sistemas agroalimentarios."Sigamos trabajando juntos de forma eficiente, efectiva y coherente para aumentar la concienciación y poner fin a la pérdida y el desperdicio de alimentos. Por una población y un planeta sanos", añadió.

https://noticiaslatam.lat/20250109/una-alternativa-viable-mexico-podria-seguir-el-ejemplo-chino-para-lograr-su-soberania-alimentaria-1160325768.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, fao, onu, medioambiente, 🥚 alimentación