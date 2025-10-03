Mundo
México es el país que más desperdicia alimentos en Latinoamérica, según estudio
México es el país que más desperdicia alimentos en Latinoamérica, según estudio
Cada año se pierden en suelo mexicano 30 millones de toneladas de alimentos que son seguros o aptos para consumo humano, lo que coloca a esa nación como el país de la región que más comida desperdicia per cápita, reveló la Red de Bancos de Alimentos de México (BAMX).
En palabras de Mariana Jiménez, directora de la Red BAMX, lo anterior es aún más grave si se considera que, en un país con más de 20 millones de personas que viven con inseguridad alimentaria de moderada a severa, cada minuto se van a la basura dos tráileres llenos de comida.En el marco de las actividades por el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, la ejecutiva indicó que el impacto económico del desperdicio representa 2,5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) del país. Mientras que el impacto medioambiental equivale a la contaminación de 16 millones de automóviles. Jiménez añadió que los comestibles desperdiciados se dan en toda la cadena de suministro. Del total, la Red BAMX ha logrado recuperar 180.000 toneladas que fueron distribuidas entre 2,5 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria.De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el desperdicio de alimentos en México equivale al 34% de la producción nacional y representa un costo económico superior a los 20.513 millones de dólares.Además, genera 36 millones de toneladas de dióxido de carbono, al tiempo que consume el 40% del agua destinada a la agricultura.En ese sentido, la organización sostiene que abordar esta problemática representa una oportunidad a favor del clima, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de nuestros sistemas agroalimentarios."Sigamos trabajando juntos de forma eficiente, efectiva y coherente para aumentar la concienciación y poner fin a la pérdida y el desperdicio de alimentos. Por una población y un planeta sanos", añadió.
Cada año se pierden en suelo mexicano 30 millones de toneladas de alimentos que son seguros o aptos para consumo humano, lo que coloca a esa nación como el país de la región que más comida desperdicia per cápita, reveló la Red de Bancos de Alimentos de México (BAMX).
En palabras de Mariana Jiménez, directora de la Red BAMX, lo anterior es aún más grave si se considera que, en un país con más de 20 millones de personas que viven con inseguridad alimentaria de moderada a severa, cada minuto se van a la basura dos tráileres llenos de comida.
En el marco de las actividades por el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, la ejecutiva indicó que el impacto económico del desperdicio representa 2,5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) del país.
Mientras que el impacto medioambiental equivale a la contaminación de 16 millones de automóviles.
Jiménez añadió que los comestibles desperdiciados se dan en toda la cadena de suministro. Del total, la Red BAMX ha logrado recuperar 180.000 toneladas que fueron distribuidas entre 2,5 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el desperdicio de alimentos en México equivale al 34% de la producción nacional y representa un costo económico superior a los 20.513 millones de dólares.
Además, genera 36 millones de toneladas de dióxido de carbono, al tiempo que consume el 40% del agua destinada a la agricultura.
En ese sentido, la organización sostiene que abordar esta problemática representa una oportunidad a favor del clima, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de nuestros sistemas agroalimentarios.

"Necesitamos medidas colectivas a fin de ampliar los esfuerzos para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, al tiempo que se limitan las emisiones de gases de efecto invernadero", señaló QU Dongyu, director general de la FAO.

"Sigamos trabajando juntos de forma eficiente, efectiva y coherente para aumentar la concienciación y poner fin a la pérdida y el desperdicio de alimentos. Por una población y un planeta sanos", añadió.
