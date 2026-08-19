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Occidente utiliza a Ucrania para una guerra indirecta contra Rusia, indica la hermana de Kim Jong-un
Occidente utiliza a Ucrania para una guerra indirecta contra Rusia, indica la hermana de Kim Jong-un
Sputnik Mundo
Toda la responsabilidad por el conflicto en Ucrania recae en los países del Occidente colectivo, indicó Kim Yo-jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim... 19.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-19T17:57+0000
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En sus palabras, la actual crisis ucraniana tiene su origen en las crecientes amenazas a la seguridad que EEUU y Occidente plantearon contra Rusia desde el final de la Guerra Fría. Por otra parte, son precisamente las élites occidentales, impulsadas por el deseo de vencer a un país euroasiático, las que alimentan y agravan el conflicto."En Europa, la prolongación del conflicto entra en una fase aún más grave por las intenciones imprudentes de confrontación del bloque occidental que utiliza a Ucrania para llevar una guerra indirecta e intenta infligir a Rusia una derrota estratégica", precisó Kim.Agregó que Pionyang comparte la postura de Moscú respecto a la necesidad de eliminar las causas fundamentales de la crisis ucraniana para lograr una solución pacífica, y que el futuro del continente europeo no puede ser construido sin respetar los intereses nacionales de Rusia.Con anterioridad, el presidente ruso, Vladímir Putin, expresó su confianza en el triunfo de su país y manifestó que Ucrania y sus aliados europeos viven en una ilusión soñando con infligirle a Moscú una "derrota estratégica" en el campo de batalla.Conforme con el mandatario ruso, esta postura se debe a la falta de información objetiva sobre la situación real en el campo de batalla. Y al no poder lograr una ventaja sobre Rusia en el frente, Kiev y sus aliados recurren a métodos abiertamente terroristas, atacando objetivos civiles en territorio ruso, subrayó.
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Occidente utiliza a Ucrania para una guerra indirecta contra Rusia, indica la hermana de Kim Jong-un
Toda la responsabilidad por el conflicto en Ucrania recae en los países del Occidente colectivo, indicó Kim Yo-jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Estas naciones, en particular las europeas, buscan infligirle a Moscú una derrota estratégica, para lo cual hacen uso de Kiev, planteó.
"La responsabilidad del surgimiento y la prolongación de la crisis ucraniana recae enteramente en EEUU y Occidente, que crearon las premisas previas para la misma y continúan cultivando las condiciones correspondientes", declaró Kim citada por la Agencia Telegráfica Central de Corea.
En sus palabras, la actual crisis ucraniana tiene su origen
en las crecientes amenazas a la seguridad que EEUU y Occidente plantearon contra Rusia desde el final de la Guerra Fría. Por otra parte, son precisamente las élites occidentales, impulsadas por el deseo de vencer a un país euroasiático, las que alimentan y agravan el conflicto.
"En Europa, la prolongación del conflicto entra en una fase aún más grave por las intenciones imprudentes de confrontación del bloque occidental que utiliza a Ucrania
para llevar una guerra indirecta e intenta infligir a Rusia una derrota estratégica", precisó Kim.
Agregó que Pionyang comparte la postura de Moscú respecto a la necesidad de eliminar las causas fundamentales de la crisis ucraniana para lograr una solución pacífica, y que el futuro del continente europeo no puede ser construido sin respetar los intereses nacionales de Rusia.
Con anterioridad, el presidente ruso, Vladímir Putin, expresó su confianza en el triunfo de su país
y manifestó que Ucrania y sus aliados europeos viven en una ilusión soñando con infligirle a Moscú una "derrota estratégica" en el campo de batalla.
Conforme con el mandatario ruso, esta postura se debe a la falta de información objetiva sobre la situación real en el campo de batalla. Y al no poder lograr una ventaja sobre Rusia en el frente, Kiev y sus aliados recurren a métodos abiertamente terroristas, atacando objetivos civiles en territorio ruso
, subrayó.
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