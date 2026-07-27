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Rusia alcanzará sus objetivos en la operación militar especial, precisa Putin | Videos

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Rusia sigue defendiendo la seguridad, la justicia y la verdad, enfatizó el mandatario ruso, Vladímir Putin, durante una reunión con los legisladores de la... 27.07.2026, Sputnik Mundo

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En este contexto, el mandatario ruso destacó que todo el pueblo ruso apoya a los participantes de la operación militar especial.Al mismo tiempo, apuntó que los adversarios de Rusia recurren a métodos terroristas ante la ausencia de éxitos en el campo de batalla."Al no poder derrotar a Rusia en el campo de batalla, están apostando ya por métodos claramente terroristas para luchar contra nuestro pueblo, pero nadie podrá doblegar jamás al pueblo ruso", señaló Putin.Aclaró que el momento actual es una etapa decisiva en la historia de Rusia.Sin embargo, la nación rusa ha afrontado la presión y las dificultades con unidad interna, enfatizó."Ante las pruebas históricas y la presión agresiva externa, nuestro pueblo multinacional ha respondido con cohesión interna. Siempre ha sido así. Y hoy está ocurriendo precisamente eso", aseguró.Las sanciones antirrusas Los países occidentales "batieron récords mundiales" en cuanto al número y la ineficacia de las sanciones que impusieron contra Rusia, subrayó el presidente ruso."[Occidente] está batiendo récords mundiales a toda marcha, y además en dos aspectos. Tanto por el número de las llamadas sanciones, como por su inutilidad y por el perjuicio que estas sanciones causan, ante todo, a quienes las imponen y las impulsan —los pueblos de algunos países europeos y de otros Estados", señaló.En este sentido, Putin subrayó que el sistema económico y financiero de Rusia perfila estabilidad. Esto impulsa el desarrollo de la industria nacional en su conjunto, así como de los sectores de defensa y del ámbito social, añadió."La política actual tiene importantes ventajas. ¿En qué consiste la ventaja principal? En la estabilidad del sistema económico y financiero ruso. Eso es lo más importante. Una estabilidad que nos permite abordar cuestiones relacionadas con el desarrollo de la industria en su conjunto, de los sectores industriales relacionados con la defensa y de los asuntos sociales", comentó.

https://noticiaslatam.lat/20260726/tropas-rusas-reducen-el-potencial-militar-de-kiev-para-mermar-su-terrorismo-indica-el-kremlin-1174426361.html

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