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¿Es conveniente que la minera estatal chilena Codelco abra las puertas al capital privado?

¿Es conveniente que la minera estatal chilena Codelco abra las puertas al capital privado?

Sputnik Mundo

El Gobierno de José Antonio Kast analiza permitir el ingreso de capitales privados a Codelco, la minera estatal de Chile y principal empresa pública del país... 30.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-30T02:13+0000

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Una propuesta del Partido Republicano, del que proviene el presidente chileno, José Antonio Kast, vuelve a poner sobre el debate público la conveniencia de privatizar Codelco, la empresa minera estatal que desde 1971 concentra en manos del Estado buena parte de la producción de cobre en el país."Con una abultada deuda corporativa que ya roza los 26.000 millones de dólares, el actual modelo estatal está asfixiando el potencial de la principal riqueza de Chile", señala el Partido Republicano en una publicación realizada en sus redes sociales.La organización política replica una propuesta de su presidente, el senador Arturo Squella, que plantea una "apertura de capital" para Codelco, en un escenario en el que "el Estado mantiene el control mayoritario, pero abre un porcentaje a privados". Eso permitiría, de acuerdo al dirigente, obtener "recursos frescos para reducir la deuda estructural" y que sus autoridades estén "enfocadas estrictamente en la rentabilidad del negocio".El planteamiento de los republicanos ya recibió el respaldo de Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario y uno de los principales dirigentes que respaldan a Kast. "Codelco ha sido transformada en una máquina de consumir dinero por parte de la clase política y funcionaria que saquea la empresa", escribió en su cuenta de X.El Gobierno de Kast, por el momento, buscó matizar la posibilidad de una venta total de la empresa, abriendo la puerta a alternativas como la asociación con privados. "No estamos por privatizar. Sí estamos en la asociación con distintos actores que nos traigan recursos, ideas, minas para hacer más grande Codelco", respondió el ministro de Economía y Minería Daniel Mas al ser consultado por la prensa chilena.Una empresa en problemasEn diálogo con Sputnik, el economista chileno Juan Ortiz sostuvo que, a pesar de las afirmaciones de la oposición, Codelco "sigue siendo importante desde el punto de vista fiscal, principalmente por el pago de impuestos, regalías y dividendos". En efecto, de acuerdo a información de la empresa, la firma aportó en 2025 unos 1.778 millones de dólares a las arcas chilenas, tras producir 1,4 millones de toneladas métricas finas totales durante el año.Sin embargo, reconoció el experto, la empresa también afronta desafíos relacionados principalmente con una "pérdida de competitividad" que la pone en desventaja frente a otras mineras de cobre en el mundo.El informe de Codelco reconoce que, a pesar de que su producción en 2025 superó su promedio de los últimos años y fue mayor que el de las mineras privadas que operan en Chile, no alcanzó para mantener el primer lugar mundial, que ahora quedó en manos de la firma británico-australiana BHP.De acuerdo a la propia empresa, uno de los problemas más relevantes es que la minera estatal chilena presenta costos de producción 57% mayores al promedio de las grandes mineras globales y un 72% mayor que las locales, lo que la deja en peor posición a la hora de competir.Ortiz señaló además que, por si esto fuera poco, la firma debió enfrentar este año un "escándalo" desatado en mayo de 2026, cuando la empresa despidió a su gerente de Presupuesto y Control de Gestión luego de que una auditoría detectara que se había sobrestimado la producción del año 2025.El ingreso de capitales privadosPara el economista, es en este marco en el que resurge desde el oficialismo la idea de generar una privatización de la empresa, con el objetivo de mejorar sus resultados y su eficiencia. De todos modos, ese camino podría alejarse de una privatización tradicional, dado la resistencia política que podría tener una venta completa de la compañía.Por eso, consideró más plausible que el Gobierno de Kast apueste por una alternativa intermedia, como la colocación de acciones de Codelco en el mercado de capitales, "de forma en que una fracción de su patrimonio se traduzca en acciones que puedan ser vendidas como un instrumento de renta variable".Ortiz apuntó que esta opción permitiría generar "una capitalización de la empresa", reduciendo su endeudamiento e inyecte nuevos recursos, aunque asegurando que "el Estado siga controlando su participación accionaria mayoritaria". Para el analista, un buen ejemplo de este tipo de decisiones es la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, que en 2007 comenzó a vender acciones en la bolsa de valores, lo que le permitió el ingreso de capitales privados y hasta de personas físicas en el paquete accionario, "mejorando la gobernanza al ya no estar determinada únicamente por la visión del Poder Ejecutivo".El experto remarcó, además, que Codelco tendría "una serie de ventajas" que la harían una inversión atractiva para capitales privados, en caso de que el Gobierno chileno accediera a vender parte de su paquete accionario, especialmente por la "capacidad de la empresa de mejorar sus márgenes" y por la expectativa de que los precios internacionales del cobre se mantendrán "relativamente altos" por los próximos años.De todos modos, reconoció que cualquier transformación de Codelco debería ser el resultado de "un proceso de discusión técnico, político y económico", teniendo en cuenta que se trata de "una empresa emblemática a nivel nacional, con una carga simbólica diferente a cualquier otra empresa pública de Chile".

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