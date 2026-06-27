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Chile se enfrenta a "un mercado laboral que está resentido", considera experto

Chile se enfrenta a "un mercado laboral que está resentido", considera experto

Sputnik Mundo

El presidente de Chile, José Antonio Kast, admitió frente a empresarios que el país atravesará un semestre "bastante crítico", esto en un escenario de escasez... 27.06.2026, Sputnik Mundo

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Mientras la megarreforma legislativa que contiene gran parte de su programa económico avanza lentamente en el Congreso, el presidente de Chile, José Antonio Kast, se sinceró ante empresarios y advirtió que el país sudamericano atravesará un segundo semestre del año "bastante crítico" en términos económicos.Durante un discurso ante empresarios en el sur del país, Kast reconoció que el país padece "una crisis importante que nos afecta el desempleo" y pidió que el empresariado local "ayude a que se genere más empleo", contratando nuevo personal o evitando despidos de trabajadores "hasta que volvamos a recuperar la inversión en Chile".Durante su alocución, el jefe de Estado defendió los esfuerzos del Gobierno en mejorar la seguridad del país y dar facilidades a las empresas con el objetivo de atraer la inversión, aunque dijo que "esto el Gobierno no es capaz de hacerlo solo".La inversión que no llegaEn diálogo con Sputnik, el economista chileno Allan Álvarez Huencho ratificó que "efectivamente viene un segundo semestre en el que el empleo estará en una situación compleja", alcanzando cifras de dos dígitos en algunas regiones clave del país como la Región Metropolitana, la más poblada del país.En efecto, el dato de desempleo de febrero-abril —el último divulgado hasta ahora por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile— arrojó una tasa de 9,1%, la cifra más alta en los últimos cinco años para todo el país. En la Región Metropolitana, donde residen más de 7 millones de habitantes, es del 9,7%.A esto se suma, apuntó Álvarez Huencho, que "la inversión que se esperaba para el año se ha corregido a la baja", pasando del 4% del PBI esperado a unos 2,2 puntos. Además, recordó que el proceso de ajuste del sector público impulsado por el Gobierno puede "inducir a una ralentización de la actividad económica" que acreciente el problema y se suma a la suba de la inflación consecuencia del aumento de los combustibles."El presidente tiene razón cuando dice que el dinero no va a llegar directamente en el segundo semestre porque, en todo caso, con todo el proceso administrativo, va a llegar el próximo año. Pero no creo que sea responsable que mantenga el tono de alerta", consideró el experto.Álvarez Huencho señaló que el "escenario crítico" que Kast quiso plantear ante los empresarios no colabora con la recuperación necesaria y se relaciona más "con la retórica que ellos han instalado desde la campaña electoral y que no han querido dejar de tener". "Lo que sí hay es un mercado laboral que está resentido, que requiere ciertas garantías y que requiere cierto dinamismo", añadió.¿Qué le pasa a la economía chilena?También consultado por Sputnik, el economista e investigador de la Fundación SOL Santiago Rosselot remarcó que el desempleo "ya es un problema serio para la economía chilena", dado que el mercado laboral del país sudamericano "no pudo recuperarse del impacto de la pandemia de COVID-19" ni de los problemas estructurales que, incluso desde antes, lo sostenían sobre "una base precaria".Así, aunque muchas veces el modelo económico chileno fue visto como ejemplar desde otros países sudamericanos, mantiene problemas estructurales que no ha conseguido resolver. Para el analista, lo que el país atraviesa en la actualidad "son las consecuencias de un modelo que no tiene una estrategia de desarrollo de largo plazo".Para el investigador, lo que sucede es que el programa económico planteado por Kast tampoco ha logrado revertir la situación, con una megarreforma centrada "en disminuir costos empresariales pero sin modificar la estructura productiva". Para el experto, solucionar el problema de fondo implicaría "una nueva estrategia de desarrollo que ponga el centro en la clase trabajadora".Álvarez Huencho apuntó, en tanto, que actualmente Chile tiene "un mercado laboral que está resentido" y necesita un nuevo dinamismo. El analista reconoció que algunas reformas introducidas durante la gestión de Gabriel Boric (2022-2026), como la jornada laboral de 40 horas, el salario mínimo o la reforma previsional, "generaron un encarecimiento de los costos de producción de las empresas", pero enfatizó que "Chile no es el país más caro para contratar personas", por lo que esos desafíos deberían poder ser salvados eventualmente por el propio mercado.En ese sentido, el economista consideró que la megarreforma impulsada por Kast y que ya está prácticamente aprobada en el Congreso contiene beneficios para los empresarios "que ni ellos hubieran imaginado".Sin embargo, dijo que es probable que los cambios introducidos por Kast no sean suficientes para reactivar el mercado laboral, ya que "las tendencias del empleo son estructurales" y, con un crecimiento del PBI proyectado en un máximo de 1,75% para 2026, el país adolece de "una economía con falta de potencia que ni la megarreforma va a dinamizar".En esa línea, Rosselot remarcó que "nada asegura" que los beneficios introducidos por la nueva ley emblema del Gobierno de Kast "se traduzcan efectivamente en mejores salarios o en empleos de calidad, sobre todo al mirar el modelo de relaciones laborales chileno", caracterizado por "una asimetría muy grande entre sindicatos y empleadores" y una negociación colectiva "restringida a nivel de empresa".

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