https://noticiaslatam.lat/20260731/que-obstaculos-enfrenta-ecuador-para-maximizar-los-beneficios-por-la-produccion-de-cacao-1174469718.html

¿Qué obstáculos enfrenta Ecuador para maximizar los beneficios por la producción de cacao?

¿Qué obstáculos enfrenta Ecuador para maximizar los beneficios por la producción de cacao?

Sputnik Mundo

Ecuador se consolida como el principal productor mundial de cacao fino de aroma, posicionándose así como el mayor en América Latina. Sin embargo, detrás de... 31.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-31T20:00+0000

2026-07-31T20:00+0000

2026-07-31T20:00+0000

américa latina

ecuador

medioambiente

suiza

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1d/1174470424_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_f43ddfc6b66bae1e73446f5521698f5d.jpg

El 95% del grano sale del país como materia prima, mientras que los márgenes de ganancia más altos se concentran en Europa, donde el cacao ecuatoriano se cotiza a precios exponenciales.Realidad y estadísticasEl mercado internacional del cacao atraviesa una etapa de revalorización histórica impulsada por la volatilidad de los precios en las bolsas de materias primas de Nueva York y Londres. Según los datos de la Organización Internacional del Cacao, la producción anual en Ecuador es de alrededor de 570.000 toneladas métricas, lo que equivale al 12,1% del total a nivel mundial.Esto lo convierte al país en el mayor productor de cacao de América y en el tercero del mundo, después de Costa de Marfil y Ghana. Dicha agroindustria abastece un gran porcentaje de la demanda de este producto en el mercado internacional, ya que permite contribuir con el 8,2% al valor agregado bruto agropecuario y con el 6% a las exportaciones no petroleras.No obstante, según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), los envíos de cacao y sus elaborados generaron $668 millones entre enero y abril del 2026, frente a los $1.623 millones obtenidos en el mismo periodo de 2025. Según datos del Banco Central y la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao), los productores locales continúan absorbiendo los costos del trabajo en campo sin capturar la renta real del negocio.El mercado pone el precioLa dinámica comercial del cacao ecuatoriano está sujeta a factores externos que escapan del control de los agricultores. Gladys Ocampo, líder comunitaria, experta en cacao y café del Chocó Andino, explica esta desventaja.La experta detalla que esta vulnerabilidad se ve agravada por la estructura de intermediación y los factores macroeconómicos internacionales, así como por la existencia de cadenas que alzan y bajan el valor del producto; esto provoca que el cacao entre en este periodo de la balanza comercial.Por su parte, Carmen Armijos, propietaria de una marca de chocolate y miembro del Colectivo Agroecológico del Ecuador, subraya que la concentración de la riqueza ocurre fuera de las fronteras nacionales.Barreras estructuralesLas limitaciones que ahogan el potencial industrializador del Ecuador no son nuevas, pero se han vuelto críticas frente a la demanda de los mercados europeos.Esta falta de infraestructura de transformación impide que el país capte los beneficios del grano fino de aroma. Ocampo complementa este diagnóstico señalando que justamente esa falta de ingresos ocurre porque ahora no se puede transformar el cacao en un producto industrializado y ahí es donde hay bastante variación del precio.Según Ocampo, lamentablemente no existen marcas establecidas en el país que puedan atrapar este mercado y, si las hay, todavía están con un empuje sumamente liviano. Para la experta, el cacao debería salir con un precio bien remunerado, pero no es así.Centavos en el campo, dólares en SuizaLa brecha entre el valor de la materia prima y el producto terminado se ejemplifica de manera dramática en la relación comercial con Europa, especialmente en Suiza, nación reconocida mundialmente por su industria chocolatera de alta gama. Este país europeo importa anualmente un volumen estimado de entre 4.000 y 6.000 toneladas métricas de cacao ecuatoriano para procesarlo.El precio del cacao fino de aroma se cotiza a nivel local en Ecuador entre 80 y 135 dólares, mientras que en el mercado internacional de referencia en Europa, 260 dólares por quintal. Armijos corrobora esta disparidad en los márgenes de comercialización y explica que la diferencia es bastante considerable.En ese sentido, ahonda en que, aunque el precio internacional del cacao varía según el mercado y la temporada, el valor del chocolate terminado puede multiplicar varias veces el costo de la materia prima.Frente a este escenario de dependencia externa, las expertas coinciden en que el futuro del sector exige un cambio de paradigma impulsado tanto por políticas públicas efectivas como por el fortalecimiento del ecosistema productivo interno. Armijos sostiene que la solución pasa por cambiar la matriz de exportación agroindustrial.

https://noticiaslatam.lat/20260630/el-nino-agita-los-mercados-agricolas-como-afectaria-el-comercio-global-de-cacao-cafe-y-azucar-1174108390.html

https://noticiaslatam.lat/20260405/por-que-las-canastas-de-pascua-son-mas-costosas-este-ano-1172924175.html

ecuador

suiza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Samantha Arias https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/04/1171048019_54:116:578:640_100x100_80_0_0_ef6e42245e3d0aa5569a649db0b04df7.jpg

Samantha Arias https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/04/1171048019_54:116:578:640_100x100_80_0_0_ef6e42245e3d0aa5569a649db0b04df7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Samantha Arias https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/04/1171048019_54:116:578:640_100x100_80_0_0_ef6e42245e3d0aa5569a649db0b04df7.jpg

ecuador, medioambiente, suiza, 💬 opinión y análisis