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¿Se digitaliza la economía mexicana? Transferencias superan el uso de tarjetas de débito y crédito

¿Se digitaliza la economía mexicana? Transferencias superan el uso de tarjetas de débito y crédito

Sputnik Mundo

Aunque el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) existe en México desde hace 22 años, apenas en este 2026 es cuando comienza a posicionarse como... 18.08.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el director ejecutivo de Nuevos Negocios de STP (empresa especializada en sistemas de pago), el uso del SPEI en México tuvo más de 7.300 millones de operaciones durante 2025, con un valor de más de 600 billones de pesos (33,33 billones de dólares).Actualmente, el 78% de las empresas formales en México tienen disponible este método de pago, pero cada vez más negocios informales se suman a esta tendencia que no requiere, por ejemplo, la compra de una terminal bancaria ni el pago de comisiones por servicios bancarios.El incremento en esta tendencia coincide con los esfuerzos gubernamentales para promover la digitalización de la banca entre la población mexicana.A finales de 2019, el Banco de México (Banxico) anunció la implementación de la plataforma CoDi (Cobro Digital), una extensión del SPEI que funciona con Códigos QR. Actualmente, más de 21 millones de personas están dadas de alta en este sistema.Durante la Convención Bancaria de este año, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este 2026 se trabajaría para implementar el pago digital obligatorio en gasolineras y casetas de peaje.La mandataria mexicana detalló que esta decisión busca, por un lado, disminuir la circulación del efectivo en áreas clave de la economía local y, al mismo tiempo, impulsar la digitalización de la economía nacional.Una alternativa a la comisión bancariaEn entrevista para Sputnik, el doctor en historia moderna y economista, César Duarte Rivera, explicó que la popularización de las transferencias electrónicas en México por encima de las tarjetas evidencia "la falta de formalización o la falta de penetración de los servicios bancarios en la mayoría del país".El investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detalló que entre los factores que influyen en este incremento está lo "altamente eficiente" que es el SPEI en comparación con otras naciones, dado que, en cuestión de minutos, se pueden hacer transferencias entre diferentes cuentas.Esto promueve que negocios, tanto formales como informarles, sin importar su capacidad de producción y venta, puedan resolver transacciones de forma rápida, sin depender de una terminal bancaria.Para Duarte Rivera, esto explica por qué un sistema que, en realidad es viejo, comienza a cobrar fuerza, sin que en realidad exista un proceso de digitalización masivo y novedoso.Tan solo en la última década, el porcentaje de mexicanos con un dispositivo móvil pasó del 57% al 86,1%, mientras que el número de usuarios de internet creció de 61,4 millones a 104,9 millones en 2025, según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y de Tecnologías de la Información en los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Lo anterior, según el propio Inegi, ha derivado en que más del 76% de la población mexicana cuente, con al menos, un servicio bancario digital, ya sea un crédito, cuenta de ahorro o de AFORE.El uso del efectivo debe prevalecerA pesar de que la digitalización de la banca puede traer beneficios en materia fiscal y económica, Duarte Rivera indicó que el efectivo se mantiene como el método más usado por una cuestión cultural e histórica.A eso se suma que, aún con la alta penetración de la banca digital, no se trata de un servicio indispensable para vivir en sociedad."Hay personas que tal vez no quieren, o no necesitan contar con servicios bancarios, que simplemente pueden llevar sus transacciones en efectivo y que eso les es suficiente. No necesitan estar lidiando con los bancos y, sobre todo, con los costos asociados a los servicios bancarios, porque muchas veces hablamos como si tener una cuenta bancaria es gratis", aseveró.En este sentido, el experto reflexionó que, a pesar del cambio de paradigma que conlleva el impulso de la digitalización de la economía, se debe garantizar que el efectivo se mantenga como forma válida de pago para evitar la segregación poblacional de ciertos sectores, como podrían ser las comunidades rurales."Siempre debe haber un lugar para el efectivo porque, en realidad, es el medio de pago más democrático que existe, al cual es mucho más fácil tener acceso y se debe garantizar para cualquier persona para que pueda realizar sus operaciones con efectivo", concluyó el académico.

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