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El crecimiento del comercio electrónico "reconfigura el mapa del desarrollo industrial en México", dice analista

El crecimiento del comercio electrónico "reconfigura el mapa del desarrollo industrial en México", dice analista

Sputnik Mundo

El flamante plan de inversión del gigante argentino Mercado Libre por 4.600 millones de dólares confirma la creciente relevancia del e-commerce como el sector... 19.06.2026, Sputnik Mundo

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El ecosistema productivo de México está experimentando un cambio significativo ante el crecimiento del comercio digital y la relocalización de sus canales de distribución, señalaron especialistas a este medio, quienes señalaron que gigantes internacionales de dicho sector están apostando por el país latinoamericano como hub estratégico para conectar los mercados de América del Norte con el resto del mundo, transformando así la infraestructura local en un nuevo epicentro del comercio electrónico global a gran escala.Ratificando este escenario de alta demanda, el gigante argentino Mercado Libre formalizó recientemente un ambicioso plan de expansión, con una inversión masiva de 4,600 millones de dólares a desembolsarse en los próximos 7 meses para el desarrollo de su infraestructura logística y tecnológica en el territorio nacional.El anuncio, realizado la semana pasada en Palacio Nacional durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum (es decir, la principal tribuna política de México), contó con la presencia de los directivos de la firma y autoridades del gabinete económico federal, como el propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien fue el encargado de dar los detalles de esta iniciativa, una noticia más que bienvenida por el oficialismo dado el ritmo lento con el que se ha venido concretando el publicitado "nearshoring".A su vez, los ejecutivos de Mercado Libre precisaron que la estrategia de fortalecimiento no se centrará en una sola planta, sino que contempla una dispersión masiva de infraestructura técnica y operativa a lo largo de 19 estados federativos. La meta, añadieron, es densificar su red nacional priorizando los corredores industriales del centro, norte y bajío, además de incrementar su presencia en el sur-sureste del país, lo que se traducirá en la creación de 8,500 nuevos puestos de trabajo, que se sumarán a los más de 34 mil que integran la plantilla actual.Adicionalmente, el proyecto estratégico contempla una inyección sustancial de recursos para la consolidación de los servicios de banca digital de su filial, Mercado Pago. Los ejecutivos precisaron que el capital se destinará al desarrollo de soluciones financieras para PyMEs. "Está íntimamente vinculado con el Plan México, porque uno de los objetivos de estas inversiones es darle acceso a esta plataforma digital a pequeñas y medianas empresas, no nada más a las grandes, con acento en las mexicanas", añadió Ebrard.Un sector en augeSegún le dijo a Sputnik Rubén Darío Vázquez, Maestro en Comunicación (UNAM) y experto en comercio electrónico, sumando los anunciados 4,600 millones de dólares para este 2026, el total de la inversión de Mercado Libre en México superará los 14 mil millones de dólares en tan solo 6 años, consolidando al país norteamericano como su segundo mercado más importante a nivel global, solo detrás de Brasil y muy por encima de Argentina, lugar de origen de la empresa.La cifra que ML acaba de anunciar garantiza además que el comercio electrónico y su infraestructura periférica terminarán, por primera vez, en el segundo puesto de atracción de inversión extranjera directa en México al finalizar el año, posicionando al sector (si se toma en conjunto los servicios financieros digitales, almacenes y transporte, y ventas al por menor) solo detrás de la industria manufacturera, que contiene al poderoso rubro automotriz.Según explicó el experto, la inversión de Mercado Libre se alinea con la estrategia gubernamental de federalizar el desarrollo (por eso la invocación de Ebrard al Plan México, eje central del plan económico del gobierno de Claudia Sheinbaum), estableciendo hubs logísticos en diversas regiones del país, incluidas zonas históricamente rezagadas.¿Descentralización urbana o gentrificación industrial?Sin embargo, advierte Vázquez, existe el riesgo de que el despliegue del comercio electrónico provoque lo que se conoce como una "gentrificación industrial", elevando el valor de inmuebles y rentas en dichas regiones, e impactando negativamente la vida de las comunidades receptoras. El resultado final dependerá de cómo se implementen estos centros y de si se acompaña con capacitación y alfabetización tecnológica para la población local, apuntó el especialista.En tanto, José Ignacio Apoi, analista económico egresado de la Universidad ORT de Uruguay y consultor radicado en México, señala con optimismo que la inyección de los recursos del sector de comercio electrónico está reconfigurando el mapa de desarrollo industrial en México, desplazando el foco de atención tradicional de las grandes capitales hacia zonas periféricas históricamente relegadas. La transformación más radical se observa en diversos municipios en la Zona Metropolitana del Valle de México, señaló Apoi, los cuales han dejado atrás su histórica condición de "ciudades dormitorio" para convertirse en eficientes epicentros industriales. Localidades como Tepotzotlán y Tultitlán, y especialmente Cuautitlán Izcalli en el Estado de México lideran este fenómeno, bautizado Corredor CTT, aprovechando su conectividad para transformar terrenos baldíos en naves industriales que emplean a miles de residentes locales.Un fenómeno idéntico se registra en el norte del país, donde el municipio de Apodaca, en el estado de Nuevo León, ha dejado de ser una zona residencial para transformarse en un polo de desarrollo tecnológico industrial gracias a su cercanía con terminales aeroportuarias y corredores fronterizos. Hacia el occidente y el bajío, los municipios de Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco y El Marqués en Querétaro experimentan una reconversión similar, reteniendo a la población local mediante la instalación de centros de distribución avanzados.Apoi admite que si bien es cierto que esta metamorfosis no sucede sin perjuicios -como la gran presión sobre los recursos naturales de los municipios y sus servicios básicos, por el gran consumo energético e hídrico que implican-, resaltó que también puede funcionar como un catalizador para que los gobiernos locales aceleren la inversión en servicios de alta capacidad, como fibra óptica o pavimentación de alta resistencia. "Será importante no solo mitigar esos impactos, sino también modernizarse a la par de la industria", dijo.

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