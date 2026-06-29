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Este es el plan del Banco de México para inyectar liquidez al sistema financiero local
Este es el plan del Banco de México para inyectar liquidez al sistema financiero local
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La institución mexicana está aplicando diversas estrategias para dinamizar las finanzas del país latinoamericano, lo cual va de la mano con su política... 29.06.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el Banco de México (Banxico), una de las maneras es a través de la compra de deuda gubernamental, esto con instrumentos como los Cetes, Bonos M, Bondes F, Udibonos, entre otros. Ello estaría vigente a partir de mediados de agosto. Asimismo, estas acciones dependerán "exclusivamente de las previsiones sobre el comportamiento de la liquidez y de las condiciones prevalecientes en los mercados financieros", puntualizó el Banxico.
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Este es el plan del Banco de México para inyectar liquidez al sistema financiero local

22:25 GMT 29.06.2026
© Sputnik / Angélica FerrerSede del Banco de México (Banxico).
Sede del Banco de México (Banxico). - Sputnik Mundo, 1920, 29.06.2026
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La institución mexicana está aplicando diversas estrategias para dinamizar las finanzas del país latinoamericano, lo cual va de la mano con su política monetaria.
De acuerdo con el Banco de México (Banxico), una de las maneras es a través de la compra de deuda gubernamental, esto con instrumentos como los Cetes, Bonos M, Bondes F, Udibonos, entre otros. Ello estaría vigente a partir de mediados de agosto.
"Estas operaciones complementan el conjunto de instrumentos con los que cuenta el instituto central para la administración de la liquidez del sistema financiero y la instrumentación de la política monetaria", precisó.
Asimismo, estas acciones dependerán "exclusivamente de las previsiones sobre el comportamiento de la liquidez y de las condiciones prevalecientes en los mercados financieros", puntualizó el Banxico.
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