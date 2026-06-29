Este es el plan del Banco de México para inyectar liquidez al sistema financiero local

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), una de las maneras es a través de la compra de deuda gubernamental, esto con instrumentos como los Cetes, Bonos M, Bondes F, Udibonos, entre otros. Ello estaría vigente a partir de mediados de agosto. Asimismo, estas acciones dependerán "exclusivamente de las previsiones sobre el comportamiento de la liquidez y de las condiciones prevalecientes en los mercados financieros", puntualizó el Banxico.
La institución mexicana está aplicando diversas estrategias para dinamizar las finanzas del país latinoamericano, lo cual va de la mano con su política monetaria.
De acuerdo con el Banco de México (Banxico), una de las maneras es a través de la compra de deuda gubernamental, esto con instrumentos como los Cetes, Bonos M, Bondes F, Udibonos, entre otros. Ello estaría vigente a partir de mediados de agosto.
"Estas operaciones complementan el conjunto de instrumentos con los que cuenta el instituto central para la administración de la liquidez del sistema financiero y la instrumentación de la política monetaria", precisó.
Asimismo, estas acciones dependerán "exclusivamente de las previsiones sobre el comportamiento de la liquidez y de las condiciones prevalecientes en los mercados financieros", puntualizó el Banxico.
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