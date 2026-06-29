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Este es el plan del Banco de México para inyectar liquidez al sistema financiero local

Este es el plan del Banco de México para inyectar liquidez al sistema financiero local

Sputnik Mundo

La institución mexicana está aplicando diversas estrategias para dinamizar las finanzas del país latinoamericano, lo cual va de la mano con su política... 29.06.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el Banco de México (Banxico), una de las maneras es a través de la compra de deuda gubernamental, esto con instrumentos como los Cetes, Bonos M, Bondes F, Udibonos, entre otros. Ello estaría vigente a partir de mediados de agosto. Asimismo, estas acciones dependerán "exclusivamente de las previsiones sobre el comportamiento de la liquidez y de las condiciones prevalecientes en los mercados financieros", puntualizó el Banxico.

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