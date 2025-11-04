Reclamos bancarios por fraude suben más del 5% en México, según autoridades

Mundo
En total, el monto reclamado por este concepto de delito ascendió a los 10.714 millones de pesos (595 millones de dólares), lo que equivale al 72% del total de recursos por los cuales se interpuso una queja en el periodo señalado.De acuerdo con el reporte de El Universal, solo 2.556 millones de pesos (142 millones de dólares) fueron recuperados por los usuarios.La Condusef indicó que, en los primeros seis meses del año, las quejas por robo de identidad mantuvieron una tendencia al alza al acumular un total de 634 millones de pesos (35 millones de dólares), lo que representa un incremento del 24,6% en comparación con el 2024.Por esta modalidad de delito apenas y se lograron recuperar 65 millones de pesos (3,6 millones de dólares), según las cifras oficiales del organismo mexicano.Problemas en la banca de desarrolloLa banca de desarrollo también registró un alza en las quejas. El Banco del Bienestar acumuló 43.081.000 millones de pesos (2.393.388 millones de dólares) reclamados por posible fraude bancario, un crecimiento anual del 27,5%.La dependencia también tuvo denuncias por cargos o consumos no reconocidos en comercios (físicos y digitales); disposiciones de efectivo en cajeros automáticos que no fueron autorizados por los usuarios; aperturas de cuentas o créditos sin autorización; transferencias electrónicas no reconocidas y cobros indebidos por servicios no contratados.La empresa tecnológica Jumio menciona que el miedo a ser víctima de un fraude con el uso de inteligencia artificial crece entre los mexicanos. En una encuesta realizada entre consumidores, el 86% señaló que cada vez son más conscientes de los riesgos que implican las transacciones digitales y se siente preocupados por el uso de la tecnología para suplantar su identidad.En este sentido, el 74% reconoció que, tan solo en el último año, se ha vuelto cada vez más difícil detectar estafas realizadas con inteligencia artificial.Al respecto, la especialista de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), Verónica Zepeda, advirtió al medio que, en México, así como en muchos países del mundo, no existen leyes específicas para sancionar el uso de IA para la comisión de delitos, sumado a que la mayoría de la población no tiene una cultura de la denuncia y desconoce cómo acercarse a la Policía Cibernética."Urge que tanto el Gobierno como las autoridades del sistema financiero creen legislaciones en las cuales necesariamente se debe incorporar la protección de datos personales, sobre todo ahora ya con un elemento que es muy importante, porque también ahora debe de incluirse la voz para que se tenga protección", declaró Zepeda a El Universal.
El Banco de México (Banxico) es la entidad que emite las monedas y billetes.
El Banco de México (Banxico) es la entidad que emite las monedas y billetes. - Sputnik Mundo, 1920, 04.11.2025
© Foto : Sitio web del Banco de México (Banxico)
Las quejas por posible fraude en los bancos mexicano sumaron un total de 2.484.000 durante el primer semestre de 2025, lo que representa un incremento del 5,2% respecto al mismo período del año anterior, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
En total, el monto reclamado por este concepto de delito ascendió a los 10.714 millones de pesos (595 millones de dólares), lo que equivale al 72% del total de recursos por los cuales se interpuso una queja en el periodo señalado.
De acuerdo con el reporte de El Universal, solo 2.556 millones de pesos (142 millones de dólares) fueron recuperados por los usuarios.
La Condusef indicó que, en los primeros seis meses del año, las quejas por robo de identidad mantuvieron una tendencia al alza al acumular un total de 634 millones de pesos (35 millones de dólares), lo que representa un incremento del 24,6% en comparación con el 2024.
Por esta modalidad de delito apenas y se lograron recuperar 65 millones de pesos (3,6 millones de dólares), según las cifras oficiales del organismo mexicano.
Problemas en la banca de desarrollo

La banca de desarrollo también registró un alza en las quejas. El Banco del Bienestar acumuló 43.081.000 millones de pesos (2.393.388 millones de dólares) reclamados por posible fraude bancario, un crecimiento anual del 27,5%.
La dependencia también tuvo denuncias por cargos o consumos no reconocidos en comercios (físicos y digitales); disposiciones de efectivo en cajeros automáticos que no fueron autorizados por los usuarios; aperturas de cuentas o créditos sin autorización; transferencias electrónicas no reconocidas y cobros indebidos por servicios no contratados.
La empresa tecnológica Jumio menciona que el miedo a ser víctima de un fraude con el uso de inteligencia artificial crece entre los mexicanos.
En una encuesta realizada entre consumidores, el 86% señaló que cada vez son más conscientes de los riesgos que implican las transacciones digitales y se siente preocupados por el uso de la tecnología para suplantar su identidad.
En este sentido, el 74% reconoció que, tan solo en el último año, se ha vuelto cada vez más difícil detectar estafas realizadas con inteligencia artificial.
Al respecto, la especialista de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), Verónica Zepeda, advirtió al medio que, en México, así como en muchos países del mundo, no existen leyes específicas para sancionar el uso de IA para la comisión de delitos, sumado a que la mayoría de la población no tiene una cultura de la denuncia y desconoce cómo acercarse a la Policía Cibernética.
"Urge que tanto el Gobierno como las autoridades del sistema financiero creen legislaciones en las cuales necesariamente se debe incorporar la protección de datos personales, sobre todo ahora ya con un elemento que es muy importante, porque también ahora debe de incluirse la voz para que se tenga protección", declaró Zepeda a El Universal.
