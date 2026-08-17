https://noticiaslatam.lat/20260817/la-escasez-de-gasolina-dispara-los-precios-de-combustibles-en-esta-zona-de-bolivia-1174698653.html

La escasez de gasolina dispara los precios de combustibles en esta zona de Bolivia

La escasez de gasolina dispara los precios de combustibles en esta zona de Bolivia

Sputnik Mundo

La falta de combustibles en el país boliviano ha generado un encarecimiento que afecta a sectores económicos como agricultores y transportistas, pero que... 17.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-17T07:31+0000

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La crisis que lleva meses afectando al territorio boliviano está llegando a un momento crítico, a pesar de que el sector privado puede importar la gasolina faltante.Medios como El Deber reportan que, a pesar de esta facilidad, la falta de combustibles en esa nación solo se ha agravado en las últimas semanas, dado que la misma escasez genera un alto incremento en los precios del hidrocarburo disponible.Un caso ejemplar de la situación es la empresa Empacar Energy, ubicada en el Parque Industrial de Santa Cruz (centro). La firma es una de las que importa combustible sin subvención, principalmente para el sector productivo, de transporte e industrial.En este contexto, la Gobernación de Santa Cruz anunció que analiza la posibilidad de hacer acuerdos con empresas privadas para importar la gasolina faltante, a pesar de que no existe una normativa clara para este tipo de asociaciones.Pese al vacío legal, las autoridades locales advirtieron que trabajarán en el tema debido a la situación de la crisis.El político indicó que, si el Gobierno federal establece una normativa diferente, harán las adecuaciones necesarias, pero se mantuvo firme en la decisión de trabajar acuerdos con la iniciativa privada.El ministro de Hidrocarburos boliviano, Marcelo Blanco, afirmó que respetan la decisión de Santa Cruz y adelantó que el Poder Ejecutivo está en disposición de apoyar con los trámites correspondientes para facilitar la importación."El gobernador ha indicado que iba a ser con el sector privado, me parece bien. En lo que podamos colaborar, estamos para ayudarlo en los trámites que necesita, y a quien quiera traer", sostuvo.

https://noticiaslatam.lat/20260810/fallas-en-logistica-retrasa-la-distribucion-de-combustible-en-bolivia-dicen-autoridades----1174606707.html

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