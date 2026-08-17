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La escasez de gasolina dispara los precios de combustibles en esta zona de Bolivia
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La falta de combustibles en el país boliviano ha generado un encarecimiento que afecta a sectores económicos como agricultores y transportistas, pero que... 17.08.2026, Sputnik Mundo
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La crisis que lleva meses afectando al territorio boliviano está llegando a un momento crítico, a pesar de que el sector privado puede importar la gasolina faltante.Medios como El Deber reportan que, a pesar de esta facilidad, la falta de combustibles en esa nación solo se ha agravado en las últimas semanas, dado que la misma escasez genera un alto incremento en los precios del hidrocarburo disponible.Un caso ejemplar de la situación es la empresa Empacar Energy, ubicada en el Parque Industrial de Santa Cruz (centro). La firma es una de las que importa combustible sin subvención, principalmente para el sector productivo, de transporte e industrial.En este contexto, la Gobernación de Santa Cruz anunció que analiza la posibilidad de hacer acuerdos con empresas privadas para importar la gasolina faltante, a pesar de que no existe una normativa clara para este tipo de asociaciones.Pese al vacío legal, las autoridades locales advirtieron que trabajarán en el tema debido a la situación de la crisis.El político indicó que, si el Gobierno federal establece una normativa diferente, harán las adecuaciones necesarias, pero se mantuvo firme en la decisión de trabajar acuerdos con la iniciativa privada.El ministro de Hidrocarburos boliviano, Marcelo Blanco, afirmó que respetan la decisión de Santa Cruz y adelantó que el Poder Ejecutivo está en disposición de apoyar con los trámites correspondientes para facilitar la importación."El gobernador ha indicado que iba a ser con el sector privado, me parece bien. En lo que podamos colaborar, estamos para ayudarlo en los trámites que necesita, y a quien quiera traer", sostuvo.
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La escasez de gasolina dispara los precios de combustibles en esta zona de Bolivia

07:31 GMT 17.08.2026
© AP Photo / Juan KaritaUna mujer pasa junto a unos camiones cisterna que bloquean una carretera durante una huelga provocada por la escasez de gasóleo en El Alto, Bolivia
Una mujer pasa junto a unos camiones cisterna que bloquean una carretera durante una huelga provocada por la escasez de gasóleo en El Alto, Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 17.08.2026
© AP Photo / Juan Karita
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La falta de combustibles en el país boliviano ha generado un encarecimiento que afecta a sectores económicos como agricultores y transportistas, pero que también resiente la población civil que encuentra dificultades para transportarse a sus escuelas y trabajos.
La crisis que lleva meses afectando al territorio boliviano está llegando a un momento crítico, a pesar de que el sector privado puede importar la gasolina faltante.
Medios como El Deber reportan que, a pesar de esta facilidad, la falta de combustibles en esa nación solo se ha agravado en las últimas semanas, dado que la misma escasez genera un alto incremento en los precios del hidrocarburo disponible.
Un caso ejemplar de la situación es la empresa Empacar Energy, ubicada en el Parque Industrial de Santa Cruz (centro). La firma es una de las que importa combustible sin subvención, principalmente para el sector productivo, de transporte e industrial.

El precio al que ofrece la gasolina llega a los 18 bolivianos (1,55 dólares) por litro, casi tres veces más que el precio de referencia nacional valuado en 6,96 bolivianos (0,6 dólares).

Trabajadores petroleros caminan por el interior de la nueva planta de gas natural en Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 10.08.2026
Economía
Fallas en logística retrasa la distribución de combustible en Bolivia, dicen autoridades
10 de agosto, 04:30 GMT
En este contexto, la Gobernación de Santa Cruz anunció que analiza la posibilidad de hacer acuerdos con empresas privadas para importar la gasolina faltante, a pesar de que no existe una normativa clara para este tipo de asociaciones.
Pese al vacío legal, las autoridades locales advirtieron que trabajarán en el tema debido a la situación de la crisis.

"Lo vamos a hacer con o sin decreto, porque la gente no puede seguir esperando. Los productores están trabajando al 20%, estamos en plena zafra, la gente no puede ir a la universidad, los taxistas no pueden trabajar, no podemos vivir como estamos viviendo", declaró el gobernador Juan Pablo Velasco.

El político indicó que, si el Gobierno federal establece una normativa diferente, harán las adecuaciones necesarias, pero se mantuvo firme en la decisión de trabajar acuerdos con la iniciativa privada.
El ministro de Hidrocarburos boliviano, Marcelo Blanco, afirmó que respetan la decisión de Santa Cruz y adelantó que el Poder Ejecutivo está en disposición de apoyar con los trámites correspondientes para facilitar la importación.
"El gobernador ha indicado que iba a ser con el sector privado, me parece bien. En lo que podamos colaborar, estamos para ayudarlo en los trámites que necesita, y a quien quiera traer", sostuvo.
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