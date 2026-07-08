Sigue la tensión en Bolivia: choferes aún hacen largas filas para obtener combustible

"No importa que estemos en estado de excepción, estamos pidiendo una cosa social, no estamos hablando política y es clara nuestra posición: ya no toleramos más", declaró el líder gremial de acuerdo con el reporte de El Deber.
El dirigente de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, criticó que, tras 53 días de bloqueos carreteros, ahora se tienen que enfrentar a "kilométricas filas en todo el territorio nacional" por la falta de gasolina.
Gómez dio un ultimátum de 48 horas a las autoridades federales para reunirse y explicar la razón de este desabasto y no "sólo decir que no tienen una varita mágica".
"No importa que estemos en estado de excepción, estamos pidiendo una cosa social, no estamos hablando política y es clara nuestra posición: ya no toleramos más", declaró el líder gremial de acuerdo con el reporte de El Deber.
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