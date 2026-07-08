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Sigue la tensión en Bolivia: choferes aún hacen largas filas para obtener combustible
Sigue la tensión en Bolivia: choferes aún hacen largas filas para obtener combustible
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El dirigente de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, criticó que, tras 53 días de bloqueos carreteros, ahora se tienen que enfrentar... 08.07.2026, Sputnik Mundo
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Sigue la tensión en Bolivia: choferes aún hacen largas filas para obtener combustible

00:35 GMT 08.07.2026
© AP Photo / Juan KaritaDesabasto de combustible en Bolivia.
Desabasto de combustible en Bolivia. - Sputnik Mundo, 1920, 08.07.2026
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El dirigente de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, criticó que, tras 53 días de bloqueos carreteros, ahora se tienen que enfrentar a "kilométricas filas en todo el territorio nacional" por la falta de gasolina.
Gómez dio un ultimátum de 48 horas a las autoridades federales para reunirse y explicar la razón de este desabasto y no "sólo decir que no tienen una varita mágica".
"No importa que estemos en estado de excepción, estamos pidiendo una cosa social, no estamos hablando política y es clara nuestra posición: ya no toleramos más", declaró el líder gremial de acuerdo con el reporte de El Deber.
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