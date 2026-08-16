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Alto comandante de Hizbulá muere en ataque israelí al sur del Líbano
Alto comandante de Hizbulá muere en ataque israelí al sur del Líbano
Sputnik Mundo
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la muerte del alto comandante del movimiento Hizbulá, Abú Hasán Alaa, en un ataque llevado a cabo en Deir... 16.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-16T18:01+0000
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Los aviones de combate israelíes bombardearon un edificio de dos plantas, dejando al menos cuatro muertos y cinco heridos, precisa la agencia estatal libanesa NNA. El 15 de agosto, desde el Ministerio de Salud del Líbano informaron de que al menos 11 personas perdieron la vida y 19 resultaron heridas en dos ataques aéreos israelíes perpetrados en el sur del país.Bajo el auspicio de Washington, el 26 de junio Líbano e Israel firmaron un acuerdo con miras a una "paz duradera". Sin embargo, Tel Aviv ha asegurado repetidas veces que mantendrá la ocupación en el sur del país árabe hasta que Hizbulá se desarme.El acuerdo prevé una retirada gradual de Israel de todo el territorio libanés ocupado, a cambio del despliegue del Ejército libanés en la zona, así como el desarme de los grupos armados de Hizbulá. Por su parte, el movimiento considera inválidos los efectos del acuerdo y acusó a las autoridades libanesas de haberse convertido en traidores del pueblo.
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Alto comandante de Hizbulá muere en ataque israelí al sur del Líbano
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la muerte del alto comandante del movimiento Hizbulá, Abú Hasán Alaa, en un ataque llevado a cabo en Deir ez-Zahrani, en el sur del Líbano. Según las FDI, el ataque fue una "respuesta a las operaciones de Hizbulá contra soldados israelíes en la zona de seguridad".
Los aviones de combate israelíes bombardearon un edificio de dos plantas, dejando al menos cuatro muertos y cinco heridos
, precisa la agencia estatal libanesa NNA
.
El 15 de agosto, desde el Ministerio de Salud del Líbano informaron de que al menos 11 personas perdieron la vida y 19 resultaron heridas en dos ataques aéreos israelíes
perpetrados en el sur del país.
Bajo el auspicio de Washington, el 26 de junio Líbano e Israel firmaron un acuerdo
con miras a una "paz duradera"
. Sin embargo, Tel Aviv ha asegurado repetidas veces que mantendrá la ocupación en el sur del país árabe hasta que Hizbulá se desarme.
El acuerdo prevé una retirada gradual de Israel de todo el territorio libanés ocupado, a cambio del despliegue del Ejército libanés en la zona, así como el desarme de los grupos armados de Hizbulá. Por su parte, el movimiento considera inválidos los efectos del acuerdo y acusó a las autoridades libanesas de haberse convertido en traidores del pueblo.