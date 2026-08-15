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Varios muertos tras un ataque israelí contra una vivienda en el sur del Líbano
Varios muertos tras un ataque israelí contra una vivienda en el sur del Líbano
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Al menos siete personas murieron por un ataque aéreo de la Fuerza Aérea de Israel contra una vivienda en la localidad de Ansar, informó a Sputnik una fuente... 15.08.2026, Sputnik Mundo
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Según la fuente, los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros para recuperar los cuerpos de los fallecidos y a los heridos.Bajo el auspicio de Washington, el 26 de junio Líbano e Israel firmaron un acuerdo con miras a una "paz duradera". Sin embargo, Tel Aviv ha asegurado repetidas veces que mantendrá la ocupación en el sur del país árabe hasta que Hizbulá se desarme.El acuerdo prevé una retirada gradual de Israel de todo el territorio libanés ocupado a cambio del despliegue del Ejército libanés en la zona, así como el desarme de los grupos armados de Hizbulá.
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Varios muertos tras un ataque israelí contra una vivienda en el sur del Líbano
09:07 GMT 15.08.2026 (actualizado: 10:31 GMT 15.08.2026)
Al menos siete personas murieron por un ataque aéreo de la Fuerza Aérea de Israel contra una vivienda en la localidad de Ansar, informó a Sputnik una fuente del servicio de emergencias libanés. Esto no fue el primer ataque israelí que se adentró en territorio libanés desde que entró en vigor el alto al fuego hace dos meses.
"Como consecuencia del ataque aéreo contra una vivienda en las afueras de Ansar, cerca de la localidad de Az Zrariye, murieron siete personas y otras tres resultaron heridas. La vivienda quedó completamente destruida", afirmó.
Según la fuente, los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros para recuperar los cuerpos de los fallecidos y a los heridos.
Bajo el auspicio de Washington, el 26 de junio Líbano e Israel firmaron un acuerdo
con miras a una "paz duradera"
. Sin embargo, Tel Aviv ha asegurado repetidas veces que mantendrá la ocupación en el sur del país árabe hasta que Hizbulá se desarme.
El acuerdo prevé una retirada gradual de Israel de todo el territorio libanés ocupado a cambio del despliegue del Ejército libanés en la zona, así como el desarme de los grupos armados de Hizbulá.