https://noticiaslatam.lat/20260815/varios-muertos-tras-un-ataque-israeli-contra-una-vivienda-en-el-sur-del-libano-1174684030.html

Varios muertos tras un ataque israelí contra una vivienda en el sur del Líbano

Varios muertos tras un ataque israelí contra una vivienda en el sur del Líbano

Sputnik Mundo

Al menos siete personas murieron por un ataque aéreo de la Fuerza Aérea de Israel contra una vivienda en la localidad de Ansar, informó a Sputnik una fuente... 15.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-15T09:07+0000

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Según la fuente, los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros para recuperar los cuerpos de los fallecidos y a los heridos.Bajo el auspicio de Washington, el 26 de junio Líbano e Israel firmaron un acuerdo con miras a una "paz duradera". Sin embargo, Tel Aviv ha asegurado repetidas veces que mantendrá la ocupación en el sur del país árabe hasta que Hizbulá se desarme.El acuerdo prevé una retirada gradual de Israel de todo el territorio libanés ocupado a cambio del despliegue del Ejército libanés en la zona, así como el desarme de los grupos armados de Hizbulá.

https://noticiaslatam.lat/20260702/el-presidente-del-libano-afirma-que-no-cedera-ni-un-solo-centimetro-de-territorio-a-israel-1174145693.html

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