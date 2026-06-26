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El Líbano e Israel firman un acuerdo marco para dar fin al conflicto armado
El Líbano e Israel firman un acuerdo marco para dar fin al conflicto armado
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El documento fue suscrito por Yechiel Leiter, representante diplomático israelí, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh. Aunque las partes firmantes optaron por... 26.06.2026, Sputnik Mundo
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"Nos complace anunciar un acuerdo marco entre el Gobierno soberano del Líbano y el Gobierno de Israel, con la mediación y el apoyo de los Estados Unidos de América", declaró Rubio. "Este acuerdo comienza a establecer las bases para una paz y una seguridad duraderas; eso es lo que merecen estas dos naciones".El acercamiento se produce tras meses de una devastadora ofensiva militar de Israel, que ha bombardeado intensamente territorio libanés bajo el argumento de combatir al movimiento chií Hizbulá, ganándose incluso las críticas del propio presidente Donald Trump por las numerosas víctimas civiles que los ataques han provocado. El Gobierno de Irán incluso puso como condición para mantener el cese al fuego con EEUU que Israel dejara de atacar al Líbano, lo que había generado presión extra a Tel Aviv para que detenga las hostilidades y acepte una salida negociada.
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El Líbano e Israel firman un acuerdo marco para dar fin al conflicto armado

22:49 GMT 26.06.2026
© Foto : Captura de pantallaFirma del acuerdo marco entre Líbano e Israel
Firma del acuerdo marco entre Líbano e Israel - Sputnik Mundo, 1920, 26.06.2026
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El documento fue suscrito por Yechiel Leiter, representante diplomático israelí, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh. Aunque las partes firmantes optaron por no revelar los detalles específicos de las cláusulas, Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, calificó la noticia como un avance crucial para la estabilidad regional.
"Nos complace anunciar un acuerdo marco entre el Gobierno soberano del Líbano y el Gobierno de Israel, con la mediación y el apoyo de los Estados Unidos de América", declaró Rubio. "Este acuerdo comienza a establecer las bases para una paz y una seguridad duraderas; eso es lo que merecen estas dos naciones".
El acercamiento se produce tras meses de una devastadora ofensiva militar de Israel, que ha bombardeado intensamente territorio libanés bajo el argumento de combatir al movimiento chií Hizbulá, ganándose incluso las críticas del propio presidente Donald Trump por las numerosas víctimas civiles que los ataques han provocado.
Las Fuerzas de Defensa de Israel - Sputnik Mundo, 1920, 25.06.2026
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"No retiraremos nuestras fuerzas del sur del Líbano", advierte Israel
ayer, 22:40 GMT
El Gobierno de Irán incluso puso como condición para mantener el cese al fuego con EEUU que Israel dejara de atacar al Líbano, lo que había generado presión extra a Tel Aviv para que detenga las hostilidades y acepte una salida negociada.
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