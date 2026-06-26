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El Líbano e Israel firman un acuerdo marco para dar fin al conflicto armado

El Líbano e Israel firman un acuerdo marco para dar fin al conflicto armado

Sputnik Mundo

El documento fue suscrito por Yechiel Leiter, representante diplomático israelí, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh. Aunque las partes firmantes optaron por... 26.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-26T22:49+0000

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"Nos complace anunciar un acuerdo marco entre el Gobierno soberano del Líbano y el Gobierno de Israel, con la mediación y el apoyo de los Estados Unidos de América", declaró Rubio. "Este acuerdo comienza a establecer las bases para una paz y una seguridad duraderas; eso es lo que merecen estas dos naciones".El acercamiento se produce tras meses de una devastadora ofensiva militar de Israel, que ha bombardeado intensamente territorio libanés bajo el argumento de combatir al movimiento chií Hizbulá, ganándose incluso las críticas del propio presidente Donald Trump por las numerosas víctimas civiles que los ataques han provocado. El Gobierno de Irán incluso puso como condición para mantener el cese al fuego con EEUU que Israel dejara de atacar al Líbano, lo que había generado presión extra a Tel Aviv para que detenga las hostilidades y acepte una salida negociada.

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