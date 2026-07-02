El presidente del Líbano afirma que no cederá "ni un solo centímetro de territorio" a Israel

Bajo el auspicio de Washington, Líbano e Israel firmaron un acuerdo marco el 26 de junio con miras a una "paz duradera". Sin embargo, Tel Aviv ha asegurado repetidas veces que mantendrá la ocupación en el sur del país árabe hasta que Hizbulá se desarme.Hizbulá considera inválidos los efectos del acuerdo y acusó a las autoridades libanesas de haberse convertido en traidores del pueblo, a lo que Aoun respondió que se trata de una "guerra diplomática, sin derramamiento de sangre". "No cederemos ni un solo centímetro del territorio libanés", aseveró.
El mandatario libanés, Joseph Aoun, rechazó los señalamientos de Hizbulá sobre las negociaciones directas entre el Estado israelí y Beirut, tildadas por el secretario general del movimiento chií libanés, Naim Qasem, como "una traición al pueblo", toda vez que no contemplan la retirada israelí de los territorios ocupados.
Bajo el auspicio de Washington, Líbano e Israel firmaron un acuerdo marco el 26 de junio con miras a una "paz duradera". Sin embargo, Tel Aviv ha asegurado repetidas veces que mantendrá la ocupación en el sur del país árabe hasta que Hizbulá se desarme.
Hizbulá considera inválidos los efectos del acuerdo y acusó a las autoridades libanesas de haberse convertido en traidores del pueblo, a lo que Aoun respondió que se trata de una "guerra diplomática, sin derramamiento de sangre". "No cederemos ni un solo centímetro del territorio libanés", aseveró.
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