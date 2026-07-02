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El presidente del Líbano afirma que no cederá "ni un solo centímetro de territorio" a Israel
El presidente del Líbano afirma que no cederá "ni un solo centímetro de territorio" a Israel
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El mandatario libanés, Joseph Aoun, rechazó los señalamientos de Hizbulá sobre las negociaciones directas entre el Estado israelí y Beirut, tildadas por el... 02.07.2026, Sputnik Mundo
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Bajo el auspicio de Washington, Líbano e Israel firmaron un acuerdo marco el 26 de junio con miras a una "paz duradera". Sin embargo, Tel Aviv ha asegurado repetidas veces que mantendrá la ocupación en el sur del país árabe hasta que Hizbulá se desarme.Hizbulá considera inválidos los efectos del acuerdo y acusó a las autoridades libanesas de haberse convertido en traidores del pueblo, a lo que Aoun respondió que se trata de una "guerra diplomática, sin derramamiento de sangre". "No cederemos ni un solo centímetro del territorio libanés", aseveró.
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El presidente del Líbano afirma que no cederá "ni un solo centímetro de territorio" a Israel

22:18 GMT 02.07.2026
© AP Photo / Bilal HusseinJoseph Aoun, el 14.º presidente del Líbano
Joseph Aoun, el 14.º presidente del Líbano - Sputnik Mundo, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Bilal Hussein
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El mandatario libanés, Joseph Aoun, rechazó los señalamientos de Hizbulá sobre las negociaciones directas entre el Estado israelí y Beirut, tildadas por el secretario general del movimiento chií libanés, Naim Qasem, como "una traición al pueblo", toda vez que no contemplan la retirada israelí de los territorios ocupados.
Bajo el auspicio de Washington, Líbano e Israel firmaron un acuerdo marco el 26 de junio con miras a una "paz duradera". Sin embargo, Tel Aviv ha asegurado repetidas veces que mantendrá la ocupación en el sur del país árabe hasta que Hizbulá se desarme.
Ataque israelí contra el Líbano - Sputnik Mundo, 1920, 29.06.2026
Internacional
Israel demuele un túnel de Hizbulá en el sur del Líbano
29 de junio, 03:40 GMT
Hizbulá considera inválidos los efectos del acuerdo y acusó a las autoridades libanesas de haberse convertido en traidores del pueblo, a lo que Aoun respondió que se trata de una "guerra diplomática, sin derramamiento de sangre". "No cederemos ni un solo centímetro del territorio libanés", aseveró.
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