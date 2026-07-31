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¿Cuáles son las principales reformas que busca promover Keiko Fujimori en Perú?

¿Cuáles son las principales reformas que busca promover Keiko Fujimori en Perú?

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El Gobierno de Perú alista un proyecto de ley para solicitar al Congreso facultades legislativas por un periodo de 120 días, con el propósito de aprobar... 31.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-31T07:08+0000

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La propuesta contempla una reestructuración del sistema penitenciario, que permitiría la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en labores de dirección, vigilancia y apoyo operativo en los centros de reclusión, según RPP.Asimismo, el Ejecutivo plantea abrir la puerta a una mayor participación del sector privado en la construcción, administración y operación de las cárceles mediante mecanismos como las asociaciones público-privadas.En el ámbito financiero, el proyecto propone derogar la Ley 31143, que fijó límites a las tasas de interés para los créditos, con el argumento de que la norma ha restringido el acceso al financiamiento formal y favorecido el crecimiento de los préstamos informales.Como alternativa, el Gobierno busca establecer un nuevo marco regulatorio que fortalezca la transparencia y mejore el acceso de los ciudadanos a la información sobre productos financieros.Otra de las reformas previstas apunta a flexibilizar el régimen laboral, permitiendo que trabajadores y empleadores puedan alcanzar acuerdos sobre beneficios como vacaciones, horas extras, gratificaciones, participación en utilidades y compensación por tiempo de servicios. La iniciativa señala que estos cambios buscan otorgar mayor flexibilidad a las relaciones laborales, tanto mediante acuerdos individuales como a través de la negociación colectiva.El proyecto también incluye una reorganización de la estructura del Estado, otorgando al Ejecutivo facultades para crear, fusionar, reorganizar o eliminar organismos públicos cuando lo considere necesario. Además, el Gobierno pretende contar con autorización para redistribuir funciones, recursos, personal, activos y competencias entre distintas entidades estatales como parte de un proceso de modernización de la administración pública.

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